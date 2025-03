Kees Kwakman buigt zich alvast over de opstelling van het Nederlands elftal, dat in de kwartfinale van de Nations League moet zien af te rekenen met Europees kampioen Spanje. De analist voorziet bondscoach Ronald Koeman in De Eretribune van ESPN van gratis advies wat betreft het middenveld.

''De beste nummer 10 op dit moment is Justin Kluivert. Die speelt echt fantastisch in de Premier League'', is Kwakman lovend over de Nederlander die bij Bournemouth al enige tijd kort achter de spits opereert.

''Hij heeft wel een beetje een vrije rol'', plaatst de Volendamse analist direct een kanttekening. ''Ik zie hem best vaak op balletjes wachten. Bournemouth zakt dan in en heeft hij een vrije rol. Maar als bij de bal krijgt... Wat die allemaal laat zien.''

Kwakman constateert dat Kluivert de juiste keuze heeft gemaakt door in 2023 voor Bournemouth te kiezen. ''Hij is bewust naar een wat kleinere club gegaan, om in een geweldige competitie aan spelen te komen. En hij is nog steeds maar 25 of 26 jaar.'' Kluivert viert in mei zijn 26ste verjaardag.

Aletha Leidelmeijer wil weten of Kluivert zo goed presteert omdat hij bij Bournemouth in de luwte opereert. ''Misschien wel. Volgens mij heeft hij zelf al eens aangegeven dat de keuze om vroeg naar AS Roma te gaan niet de beste was'', gaat Kwakman in op de stelling van de presentatrice.

''Dan duurt het even voordat hij bij de juiste club komt. En nog steeds heeft hij de kwaliteiten om een stap te maken. Maar hij is op dit moment echt de man in vorm. En ik zou ze gewoon opstellen, de spelers die in vorm zijn'', geeft de oud-middenvelder mee aan Koeman.

Kluivert verloor zaterdag met Bournemouth met 1-2 van Brentford, waardoor the Cherries op plek negen blijven steken. Kluivert scoorde niet en bereidde ook zijn goal voor, en begint daarom met twaalf goals en zes assists in de Premier League aan de interlandperiode.