Jan Joost van Gangelen komt met 'zorgelijke' statistiek over PSV na duel met NAC Breda: 'Voor het eerst in 25 jaar...'

PSV boekte zaterdagavond een zege op NAC Breda, maar makkelijk ging dat niet: het werd 3-2 in het Philips Stadion. De Eindhovenaren kregen voor de vijfde wedstrijd op rij minimaal twee doelpunten tegen, en dat was al sinds augustus 2001 niet meer gebeurd.

Leo Sauer zette NAC zaterdag nog op voorsprong in Eindhoven, maar door twee goals van Guus Til ging PSV alsnog met een voorsprong rusten. Ricardo Pepi maakte vlak voor tijd de 3-1, waarna Kacper Kostorz het niet veel later aan de andere kant van het veld toch nog spannend maakte: 3-2.

Verder kwam NAC niet. Met de 3-2 zorgde Kostorz er overigens wel voor dat PSV dus voor de vijfde officiële wedstrijd op rij minimaal twee tegengoals kreeg. De laatste keer dat dat gebeurde, was tussen mei en augustus 2001.

In de voorbije weken gebeurde het tegen AZ (2-2), Excelsior (5-4 zege na verlenging), PEC Zwolle (3-1 nederlaag), Rode Ster Belgrado (2-3 zege) en dus NAC (3-2 zege).

In De Eretribune op ESPN komt die statistiek over PSV zaterdag naderhand ook ter sprake. "Voor het eerst in 25 jaar krijgt PSV in vijf wedstrijden op rij minstens twee goals tegen", aldus presentator Jan Joost van Gangelen. “Dat is zorgelijk”, reageert Kees Kwakman. “Er was ook gewoon een fase dat NAC echt keer op keer een aanval kon opzetten. Het ontbrak ze uiteindelijk een beetje aan stootkracht en de juiste keuzes.”

“Op een gegeven moment werd het gewoon een heel open wedstrijd, waarin PSV soms de bal kwijt was en NAC weer naar voren kon met een aanval. NAC had ook echt iets van twintig schoten, dat zegt wel iets over hoe open de wedstrijd was.”

“PSV had nooit echt de volledige controle over de wedstrijd. Ook als ze de bal veroverden was het slecht naar voren toe en slecht uitgespeeld. Maar ze hebben gewonnen, dat telt uiteindelijk”, besluit de oud-speler van NAC.