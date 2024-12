Kwakman: 'Hij begon voortvarend in Nederland, maar er is niets meer van hem over'

De wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en Ajax (0-2) gaat zeker niet de boeken in als een van de beste uit de historie van de Eredivisie. Kees Kwakman pikt in ESPN's De Eretribune uit beide ploegen een speler die abominabel voor de dag kwam op Het Kasteel.

Zo zag Kwakman hoe helemaal niets lukte bij Chuba Akpom. "Als een van de twee spitsen een beetje als nummer 10 gaat spelen, dan kan dat vervelend zijn voor een tegenstander. Dat plan was op zich goed van Ajax, alleen Akpom moest dat gaan doen. Die was vandaag echt verschrikkelijk."

Kwakman laat verschillende slechte momenten zien van Akpom. "Hier krijgt hij een bal van Pasveer, die gewoon goed was, maar staat hij niet op te letten." Zo kon Sparta de bal heel simpel onderscheppen.

Akpom miste in de eerste helft ook nog een grote kans door langs de bal te maaien. "Hij heeft best wat goals gemaakt in Nederland, maar hier zit hij er volledig naast."

Het slechte spel van Akpom was volgens Kwakman het belangrijkste probleem van Ajax. "Akpom werd de vrije man bij Ajax en moest het spel verdelen, want hij stond vaak vrij, maar hij verspeelde elke bal. Dan kom je ook aan geen enkele fatsoenlijke aanval."

Aan de andere kant wist ook Sparta nauwelijks een kans bijeen te spelen. Kwakman licht een van de aanvallers van de Rotterdammers uit. "Shunsuke Mito, daar is niks meer van over, in hoeverre het dan al wat was. Hij begon natuurlijk voortvarend met een geweldige goal tegen Fortuna Sittard. Er komt niks uit."