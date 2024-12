Kees Kwakman reageert op beelden van Mohamed Ihattaren: ‘Als je dit soort momentjes ziet…’

Kees Kwakman heeft genoten van Mohamed Ihattaren. De middenvelder van RKC Waalwijk maakte zaterdagavond zijn basisdebuut tegen Fortuna Sittard (3-2 nederlaag) en was met een aantal acties van waarde voor zijn ploeg. Bovendien legde hij liefst 11,7 kilometer af; het meeste van alle spelers op het veld.

In De Eretribune op ESPN worden er een aantal beelden getoond van Ihattaren tegen Fortuna. “Ik hoop zo erg dat hij fitter wordt en niet geblesseerd raakt. Als je die momentjes aan de bal ziet, dan is dat toch smullen?”, is analist Kwakman lovend.

“Het zou echt prachtig zijn als hij weer terug kan komen. 11,7 is knap. Bij Volendam lopen ze 14 op het middenveld, Plat en Jacobs, maar dat is niet normaal. Dat hoeft hij niet te doen. Hij moet het aan de bal laten zien.”

Ihattaren zelf kreeg direct na afloop van het duel bij ESPN al de vraag hoeveel kilometer hij denkt te hebben afgelegd. "Ik zou het niet weten. Voor mijn doen heb ik alles gegeven, daar ben ik blij mee", aldus de Utrechter. Toen hij het antwoord hoorde, begon hij te glimlachen. "Goed toch? Ik sta er zelf ook versteld van, maar 11,7 is veel hè? Maar uiteindelijk gaat het om het resultaat.”

Ihattaren speelde zelf de hele wedstrijd mee. Daar was hij blij mee, gaf hij aan. “Maar natuurlijk jammer van het resultaat. De trainer geeft vaker aan ons aan dat alles begint met scherpte.”

“En dan merk je dat we niet scherp beginnen, en dan krijg je drie goals om de oren. En dan merk je dat we aan het einde van de eerste helft en in de tweede helft de strijd kunnen brengen die nodig is. Dan is het jammer dat je uiteindelijk verliest.”

RKC verloor het duel dus, met 3-2. Alessio da Cruz, Kristoffer Peterson en Ezequiel Bullaude zetten Fortuna al na ruim een half uur op een 3-0 voorsprong, waarna Oskar Zawada met twee kopgoals nog iets terugdeed.