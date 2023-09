Kassa rinkelt ook bij Ajax met aanstaande transfer van Ryan Gravenberch

Vrijdag, 1 september 2023 om 11:48 • Laatste update: 11:52

De aanstaande transfer van Ryan Gravenberch naar Liverpool levert ook voor Ajax een aardig zakcentje op. De middenvelder staat op het punt om de overstap te maken van Bayern München en moet vrijdag, op Deadline Day, worden gepresenteerd op Anfield. In Amsterdam worden de ontwikkelingen op de voet gevolgd.

Ajax wist bij het vertrek van Gravenberch naar Bayern namelijk een doorverkooppercentage van 7,5 procent te bedingen bij een vervolgtransfer, waardoor de middenvelder nu de kassa laat rinkelen bij zijn voormalig werkgever. Engelse media schrijven dat Liverpool 40 miljoen euro betaalt voor de diensten van de Nederlander, wat betekent dat Ajax 3 miljoen euro kan bijschrijven.

Gravenberch verruilde Ajax vorig jaar voor 18,5 miljoen euro. Met bovengenoemd bedrag komen de totale inkomsten uit op 21,5 miljoen euro. Gravenberch had bij Ajax nog een eenjarig contract, wat maakte dat de club min of meer diende mee te werken aan een transfer wilde het nog iets overhouden aan zijn vertrek. Een jaar later trekt Gravenberch de deur van de Allianz Arena dus alweer achter zich dicht.

Verwacht wordt dat Gravenberch, die bij Bayern tot 34 officiële wedstrijden kwam in alle competities, een contract gaat tekenen tot medio 2028 bij Liverpool. The Reds waren vorig jaar ook al in de race voor zijn handtekening, maar moesten het toen afleggen tegen Bayern. Bij Liverpool komt Gravenberch onder meer landgenoten Cody Gakpo en Virgil van Dijk tegen.