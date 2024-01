Kassa rinkelt in Groningen: voormalig banneling staat voor stap naar Serie A-top

Napoli heeft een akkoord bereikt met Hellas Verona over de transfer van Cyril Ngonge, zo melden onder meer Fabrizio Romano en Gianluca DiMarzio dinsdag. De Belgische aanvaller maakt dit seizoen indruk bij Hellas en wordt al enige tijd gelinkt aan een stap omhoog, die er nu dus lijkt te komen. De transfer betekent goed nieuws voor FC Groningen.

Met de deal is een bedrag van 18 miljoen euro gemoeid, zo schrijft Romano. Deze transfersom kan middels onbekende bonussen verder oplopen. Napoli en Hellas hebben al een akkoord, maar Ngonge is zelf nog in gesprek met zijn mogelijke nieuwe werkgever.

In een eerder stadium werd Ngonge, die in de jeugdopleiding van PSV actief was, ook aan een transfer naar andere topclubs gelinkt. Zo werd de linkspoot in verband gebracht met onder meer AC Milan, Fiorentina en Aston Villa. Naar verluidt gaf de 23-jarige buitenspeler annex spits de voorkeur aan een binnenlandse overstap.

Die lijkt er nu dus te komen met een transfer naar Napoli, dat een dezer dagen ook de transfer van Hamed Junior Traorè hoopt af te ronden. De Ivoriaanse middenvelder moet op huurbasis met optie tot koop overkomen van Bournemouth.

FC Groningen

Mocht de transfer van Ngonge naar Napoli rondkomen, zal ook de kassa in Groningen rinkelen. De Belg vertrok in januari 2023 voor een laag bedrag naar Hellas, daar De Trots van het Noorden graag van hem af wilde.

Wel bedong Groningen een doorverkooppercentage. Volgens RTV Noord-journalist Stefan Bleeker gaat dit om 10%. Afhankelijk van het bedrag waarvoor Ngonge naar Hellas vertrok en de uiteindelijke transfersom die Napoli betaalt, kunnen de Noorderlingen een aanzienlijk bedrag bijschrijven.

In de Euroborg zullen ze met weinig plezier terugdenken aan Ngonge. De aanvaller maakte op het veld dan wel sporadisch een sterke indruk, buiten de lijnen bezorgde hij zijn werkgever de nodige problemen. Ngonge werd meermaals uit de selectie gezet nadat hij zichzelf onmogelijk gemaakt zou hebben. Daarnaast kwam de ex-speler van RKC Waalwijk en Club Brugge naar verluidt dronken aan op de club op de dag dat trainer Frank Wormuth ontslagen werd.

