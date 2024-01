Hellas Verona wil miljoenen van Ngonge uitgeven in de top van de Eredivisie

Hellas Verona is bij de zoektocht naar een vervanger voor Cyril Ngonge uitgekomen in de Eredivisie. De club uit de Serie A ziet in Feyenoorder Javairô Dilrosun een gewenste versterking voor de voorste linie, melden 1908.nl en Fabrizio Romano. Eerder was er vanuit Italië al interesse van Lecce.

Als alle formaliteiten worden afgerond gaat Hellas Verona een flink bedrag opstrijken aan de transfer van Ngonge. De voormalig speler van FC Groningen gaat, inclusief bonussen, voor twintig miljoen euro de overstap maken naar Napoli.

Het geld dat de huidige nummer achttien van de Serie A verdient aan de transfer van Ngonge moet worden besteed aan Dilrosun, zo sijpelt door. De Italianen hebben een formeel miljoenenbod neergelegd bij de technisch verantwoordelijken van Feyenoord.

Dilrosun ligt bij Feyenoord nog tot medio 2026 vast. 1908.nl wist eerder al te melden dat de Rotterdammers een bod van Lecce resoluut van tafel hadden geveegd. Lecce wilde Dilrosun in eerste instantie huren zonder obligatie.

Feyenoord zag daar absoluut geen heil in en heeft een nieuw voorstel, huren met optie tot koop, resoluut afgewezen. De Italianen zouden bereid zijn om minimaal 2,4 miljoen euro over te maken aanstaande zomer, als zij de optie zouden lichten. Feyenoord werkt echter niet mee.

Welk bedrag Hellas Verona overheeft voor de diensten van Dilrosun wordt niet bekendgemaakt. De flankspeler leek op een dood spoor te zitten bij Feyenoord, maar verscheen recent in de competitiewedstrijd tegen NEC in de basis en was trefzeker.

Dilrosun lijkt wel meer aan spelen toe te kunnen komen in Italië. Hoewel de vleugelspeler de laatste weken voor de winterstop en tegen NEC in actie kwam, staat het seizoentotaal op slechts 278 minuten, verdeeld over negen wedstrijden. De aanvaller wist daarin eenmaal te scoren en was één keer aangever.

