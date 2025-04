Kassa rinkelt bij 2 clubs uit de Eredivisie na directe promotie Birmingham City

Birmingham City speelt komend seizoen weer in het Championship, zo werd dinsdagavond duidelijk. De promotie betekent dat Alfons Sampsted (27) definitief vertrekt bij FC Twente. Ook Go Ahead Eagles krijgt nog een bonus voor Willum Willumsson (26).

Door de 1-2 uitzege op Peterborough United is promotie een feit voor Birmingham, dat na 40 duels op 95 punten staat. Sampsted en Willumsson stonden dinsdag beiden in de basis bij the Blues.

Sampsted vertrok afgelopen zomer op huurbasis naar Birmingham. Met de promotie naar het tweede niveau van Engeland voldoet de IJslander aan de eisen voor de optie tot koop. Het is vooralsnog onbekend hoeveel hij Twente gaat opleveren.

Sampsted, 23-voudig international van IJsland, is dit seizoen niet altijd zeker van een basisplaats in Birmingham. Bij Twente leek zijn rol sowieso uitgespeeld.

Ook Go Ahead Eagles kan rekenen op een bonus, zo blijkt uit een tweet van Tijmen van Wissing, die als journalist werkzaam is voor RTV Oost. “Financieel voor GAE ook nog extra lekker dit door Willum.”

Willumsson leverde Go Ahead Eagles afgelopen zomer al 4 miljoen euro op met zijn transfer naar Engeland. Na 41 officiële wedstrijden in dienst van Birmingham staat de teller op zes doelpunten en acht assists.

Birmingham investeerde afgelopen zomer ruim 35 miljoen euro in de selectie. Ook Emil Hansson werd overgenomen van een Nederlandse club. Heracles Almelo ontving 1,75 miljoen euro voor de Zweedse buitenspeler.