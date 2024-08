Karim El Ahmadi ziet betere controleur dan Jordan Henderson rondlopen bij Ajax

Het spel van Sivert Mannsverk kan Karim El Ahmadi wel bekoren, zo zegt de analist van ESPN in Voetbalpraat. De 22-jarige Noor speelde afgelopen zondag tegen sc Heerenveen (1-0 winst) zijn eerste wedstrijd onder Francesco Farioli en El Ahmadi is van mening dat hij geslaagd is.

El Ahmadi ziet dat Ajax een stuk beter in elkaar steekt dan vorig seizoen. “Ze vullen de gaten die ze vorig jaar allemaal lieten. Als Gaaei naar buiten liep, dan zag je Mannsverk in dat gat duiken naast Sutalo. Het ziet er verdedigend veel beter uit.”

De analist stelt dat Mannsverk zijn oude rol, die van controleur, goed invult. “Ik vind Mannsverk echt een aardige speler. Ik vind hem van nature misschien wel een betere nummer 6 dan Henderson.”

El Ahmadi ziet dat Farioli goed start bij Ajax. “Deze krijgt het wel voor elkaar om het over te brengen op deze jongens. Bij andere trainers die er zijn geweest was dat niet zo.” Sinds Erik ten Hag stonden Alfred Schreuder, John Heitinga, Maurice Steijn, Hedwiges Maduro en John van ’t Schip voor de groep in Amsterdam.

Collega-analist Kees Kwakman wil niet te hard van stapel lopen. “Je moet wel even afwachten hoe alles is als de tegenstanders wat sterker worden.” Toch ziet ook hij verandering. “Het is wel mooi dat wanneer je op de tribune zit, je een plan kunt ontdekken. Dat is al een goed begin.

Mannsverk kwam vorige zomer voor 6 milljoen euro over van Molde FK. De Noorse jeugdinternational tekende een contract tot medio 2028 in de Johan Cruijff ArenA. Zijn debuutseizoen was echter niet om over naar huis te schrijven.

In zijn eerste seizoen kwam Mannsverk 1.048 minuten in actie namens Ajax, verdeeld over 16 officiële wedstrijden. Daarin fungeerde de Noorse controleur eenmaal als aangever.