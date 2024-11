Karim El Ahmadi wijst verrassende uitblinker aan tegen FC Twente: 'Ik vind hem de beste bij Ajax'

Karim El Ahmadi is erg te spreken over het optreden van Youri Baas, zo maakt de analyticus zondag duidelijk voor de camera van ESPN. De verdediger van Ajax ging flink in de fout voorafgaand aan de 1-0 van FC Twente-middenvelder Michel Vlap, maar desondanks is El Ahmadi zeer positief.

In minuut 42 was daar uit het niets de treffer voor Twente. Baas probeerde voor zijn eigen doel langs uit te verdedigen, maar Vlap kon onderscheppen. De aanvallende middenvelder schoot vervolgens hard en zuiver raak achter Remko Pasveer: 1-0.

“Dit is een zeldzame fout van Baas, dit zie je hem eigenlijk nooit doen bij Ajax”, oordeelt Marciano Vink. “Heel naïef om zo een bal tussen de linies te spelen voor je eigen zestien. Speel hem gewoon recht vooruit, of desnoods naar de keeper.”

El Ahmadi sluit zich aan bij zijn collega, al ziet hij vooral positieve punten. “Dit is wel een fout die hij natuurlijk niet mag maken. De eerste helft vind ik hem wel de beste Ajacied. Vooral als Twente vol druk wil zetten is hij degene die uitstelt en in durft te dribbelen. Door hem kan Ajax vaak doorvoetballen.”

“Op deze fout na vond ik hem echt een van de beste Ajacieden. Maar deze fout mag je echt niet maken: dit is een grote fout”, besluit El Ahmadi.