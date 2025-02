Karim El Ahmadi: 'Hij maakt vandaag een goal voor Feyenoord, maar speelde slecht hoor'

Heel sprankelend was het niet, maar Feyenoord boekte zaterdag eindelijk zijn eerste Eredivisie-overwinning van 2025. Na afloop van de wedstrijd tussen Feyenoord en Sparta Rotterdam (3-0) praten Karim El Ahmadi en Marciano Vink in De Eretribune op ESPN na.

Quinten Timber maakte voor rust via een penalty het openingsdoelpunt. De 1-0 stand stond lang op het scorebord, waardoor Sparta er lang in bleef geloven. Anis Hadj Moussa besliste de wedstrijd in de 85ste minuut door zijn tegenstander uit te kappen en met rechts binnen te tikken.

Vink is groot liefhebber van de speler Hadj Moussa en is blij om de rechtsbuiten van Feyenoord eindelijk weer te zien scoren. "Je ziet amper nog iemand die zijn techniek durft te gebruiken", aldus Vink. "Hij heeft het de afgelopen weken heel slecht gedaan, maar dit was weer even..."

El Ahmadi haakt daarop in. "Vandaag was hij ook slecht hoor. Dit was een goede actie, maar in de eerste helft had hij zoveel mislukte acties..."

Vink denkt dat Hadj Moussa na zijn heldenrol in de Champions League tegen Manchester City (3-3) op een roze wolk zat. "Na Manchester City werd hij overal genoemd en zou hij misschien wel een dikke transfer gaan maken. Daar zagen we weer een beetje de Hadj Moussa van Vitesse."

"Als hij op snelheid iemand opzoekt en het simpel houdt, is hij eigenlijk niet te verdedigen", vindt Vink. "Alleen dat zag je te weinig de laatste tijd. Vandaag wel bij die goal, een klein glimpje was dat."