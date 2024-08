Karim El Ahmadi: 'Hij is klaar voor een stap naar een Nederlandse topclub'

Karim El Ahmadi is enorm te spreken over doelman Nick Olij. De keeper van Sparta Rotterdam was zondag in het duel met Feyenoord (1-1) een van de absolute uitblinkers en hij is in de ogen van de analist zeker klaar voor een stap hogerop.

Feyenoord liep zondag tegen het tweede puntenverlies van het Eredivisie-seizoen aan. De ploeg van Priske had het buitengewoon moeilijk tegen zijn stadgenoot, en kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Hoogtepunt van het duel was de 1-0 van Camiel Neghli, die Feyenoord-goalie Timon Wellenreuther verschalkte met een fantastische volley van afstand.

Het puntenverlies van Feyenoord is voor een groot deel te wijten aan het puike optreden van Olij. In verband met het aanstaande vertrek van Justin Bijlow wordt de huidige keeper van Sparta in De Kuip gezien als een geschikte opvolger.

“Ik heb wel echt genoten van Olij”, geeft El Ahmadi aan voor de camera’s van ESPN. “Hij zet gewoon zóveel spelers alleen voor de keeper, het is dat die jongens voorin niet al te snel zijn. Hij is ook weer heel rustig met voorzetten van de zijkant.”

“Dit is qua uitstraling, maar ook met dingen die hij laat zien gewoon een hele goede keeper is. Ik denk dat hij wel bij topclubs in Nederland terecht kan”, besluit de analyticus.

Zelf gaf Olij al in gesprek met de analisten aan dat er daadwerkelijk gesprekken worden gevoerd tussen Feyenoord en zijn zaakwaarnemer over een eventuele overstap.

"Er is contact geweest tussen Feyenoord en mijn zaakwaarnemer", bevestigt Olij voor de camera van ESPN. "Dat wist ik ook al een tijdje. Alleen ik vond het niet gepast om het vrijdag te melden, omdat ik vond dat de focus moet zijn op Sparta en niet op mij."