Karim Benzema sprak met spelers van Real Madrid: 'Op een dag zal hij de Ballon d'Or winnen'

Karim Benzema voelt zich op zijn plek bij Ittihad Club, zo vertelt hij in gesprek met Marca. De 37-jarige spits ontkent dat hij aan het einde van dit seizoen stopt, zoals hier en daar werd gemeld in buitenlandse media. Benzema ziet zichzelf nog jaren voetballen.

De Fransman ruilde Real Madrid in de zomer van 2023 in voor Ittihad, waar Steven Bergwijn sinds enkele maanden ook onder contract staat. Benzema voelt zich goed bij de club uit Saudi-Arabië. “Het team doet het goed, mijn teamgenoten doen het goed, de fans genieten, de club is blij. Alles is perfect.”

“We zijn op de goede weg om dit seizoen mooie dingen te bereiken, maar er is nog een lange weg te gaan. Op het veld geef ik alles voor het team en de fans en ik hoop dat ze blij zijn met wat ik doe.” Benzema wil dolgraag een prijs winnen met Ittihad. “Maar dat is ingewikkeld omdat het niveau veel hoger is geworden en de teams sterker zijn, veel sterker dan voorheen.”

De voormalig Ballon d’Or-winnaar ligt nog tot volgend jaar zomer vast in Saudi-Arabië. Onlangs verschenen er berichten in buitenlandse media waarin stond dat Benzema aan het einde van dit seizoen een punt achter zijn carrière zet. Onzin, zegt hij. “Ik weet niet waar dat vandaan kwam. Het is niet waar, ik voel me goed.”

Ontmoeting met oude ploeggenoten

Benzema bracht onlangs een bezoek aan het spelershotel van Real Madrid, dat op dit moment in Saudi-Arabië is voor de Supercopa de España. “Real Madrid is mijn club. Ik heb er mijn halve leven doorgebracht en ik voel me er thuis. Ik kijk nog steeds naar alle wedstrijden.”

De Fransman sprak met een aantal oud-teamgenoten. “We hadden het meer over het leven dan over voetbal. Het was leuk. Met Vinícius sprak ik bijvoorbeeld over de Ballon d’Or. Wat ik tegen hem zei? Dat hij niet moet luisteren naar critici en geen gas terug moet nemen omdat hij de beste speler ter wereld is. Op een dag zal hij de Ballon d’Or winnen.”