Kansen voor Oranje lijken te stijgen: ‘Ik denk dat Koeman blij was met Malen’

Valentijn Driessen zag Donyell Malen afgelopen week een goede prestatie afleveren in het Champions League-duel tussen PSV en Borussia Dortmund. De chef voetbal van De Telegraaf hoopt dat de aanvaller deze vorm doortrekt naar Oranje, zeker met het EK in Duitsland in aantocht.

"Ik denk dat Ronald Koeman, die daar niet was omdat hij Manchester City - Brentford moest kijken, heel blij was met het optreden van Malen", kruipt Driessen in de Kick-off-podcast voor even in het hoofd van de bondscoach van het Nederlands elftal.

"Maar volgens mij waren het Wesley Sneijder en Wim Kieft die in het begin van de week zeiden dat het heel anders is of je in het shirt van het Nederlands elftal speelt of van je club. Dan voelt alles vertrouwd aan. En dat gevoel heb ik ook bij Malen."

"Ik vind eigenlijk dat het er bij het Nederlands elftal nooit echt goed is uitgekomen. Op een paar invalbeurten in het begin van zijn carrière na. Hij maakt altijd zo'n fletse indruk in het Nederlands elftal", is Driessen niet onder de indruk van de interlandloopbaan van Malen tot dusver.

Presentator Hein Keijser merkt op dat Malen bij Oranje niet altijd het vertrouwen heeft gekregen. "In de Nations League heeft hij wel het vertrouwen gekregen. Maar dat heeft hij toen niet echt terugbetaald", aldus Driessen.

Malen tekende afgelopen dinsdag voor de 0-1 voor Dortmund in de eerste helft van het bezoek aan PSV. Dankzij een discutabele strafschop trokken de Eindhovenaren de stand gelijk na rust: 1-1. De returnwedstrijd in Dortmund volgt op 13 maart.

De inmiddels 25-jarige Malen staat op 28 interlands (5 goals) namens Oranje. De multifunctionele aanvaller slaagde er echter nog niet in om een vaste plaats te veroveren in het elftal van Koeman, die in mei de definitieve EK-selectie bekendmaakt.

