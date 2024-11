Kane en Coman leiden Bayern naar thuiszege; Frankfurt heeft totaal geen last van goal De Wit

Bayern München heeft zaterdagmiddag prima zaken gedaan in de Bundesliga. De ploeg van trainer Vincent Kompany was in de eigen Allianz Arena met 3-0 te sterk voor FC Union Berlin. Harry Kane was met twee treffers weer eens de grote man, al viel ook Kingsley Coman met een goal en een assist in positieve zin op. Bayern staat nu op 23 punten uit 9 duels en wacht het resultaat van RB Leipzig af. De naaste titelconcurrent van der Rekordmeister heeft drie punten minder en speelt om 18:30 uur tegen Borussia Dortmund.

Bij Bayern waren er geen grote verrassingen in de basisopstelling. João Palhinha was andermaal de vervanger van de geblesseerde Aleksandar Pavlovic. Voorin werd spits Kane in zijn rug bijgestaan door Michael Olise, Jamal Musiala en Coman. Bij Union was er een basisplaats voor Danilho Doekhi, die de driemansverdediging vormde met Kevin Vogt en Leopold Querfeld.

Bayern deed het rustig aan in het openingskwartier, waarin het het merendeel van het balbezit had. Union loerde op de counter en kreeg enkele openingen voorgeschoteld, maar bleek niet in staat daarvan te profiteren. Na een kwartier leidde een versnelling van Olise de openingstreffer op. De Fransman werd op randje zestien gevloerd door Benedict Hollerbach, die dat moest bekopen met een strafschop. Kane schoot feilloos binnen vanaf elf meter: 1-0.

Een vlotte aanval had even later de 2-0 kunnen opleveren. Kane zakte uit en werd net buiten de zestien aangespeeld. De Engelsman behield het overzicht en gaf mee aan de opstomende Raphaël Guerreiro, die met zijn goede linkervoet teleurstellend in de handen van Fredrik Rønnow schoot. Union beet nadien wat meer van zich af, wat Jordan Siebatcheu een kans opleverde. De spits zag zijn schot uit de draai ternauwernood gekeerd worden door Manuel Neuer.

Vlak voor rust verdubbelde Bayern zijn voorsprong. Alphonso Davies stoomde op over de linkerkant en had een strakke pass in huis op Kane. De spits gaf zeer subtiel en in de loop mee aan Coman, die over de benen van de inglijdende Vogt de verre hoek vond: 2-0.

De tweede helft was amper zes minuten oud toen Bayern zijn derde treffer van de middag maakte. Een heerlijke crosspass van Joshua Kimmich kwam op rechts terecht bij Guerreiro. De voorzet van de Portugees belandde bij de tweede paal bij Coman, die terugkopte op Kane en laatstgenoemde van dichtbij zag binnenwerken: 3-0.

Echte hoogtepunten bleven nadien uit in de Allianz Arena, al was het officiële Bayern-debuut voor Adam Aznou wel een fraaie kanttekening in wat verder een saaie tweede helft was.

Eintracht Frankfurt - VfL Bochum 7-2

Frankfurt zou al niet iets meer dan een half uur spelen op een 4-0 (!) voorsprong staan. De score werd geopend door Hugo Ekitiké, die op aangeven van Omar Marmoush in de verre hoek binnen knalde. Tien minuten later tekende Marmoush zelf voor de 2-0, door een vrije trap in de korte hoek te plaatsen. Het was voor de Egyptenaar, die zijn 100ste Bundesliga-wedstrijd speelde, alweer zijn tiende competitietreffer dit seizoen.

Ansgar Knauff was de volgende die zijn naam op het scorebord zette. De aanvaller troefde ex-Vitesse-ster Maximilian Wittek af en deponeerde het leer in de verre hoek: 3-0. Het werd erger voor Bochum. Nnamdi Collins zette uitstekend door en gaf Nathaniel Brown een niet te missen kans: 4-0. Op slag van rust deed Dani de Wit toch wat terug, door een afvallende bal van dichtbij binnen te tikken: 4-1.

Vlak na rust werd het zelfs 4-2 via Philipp Hofmann, die een vrije trap van Felix Passlack bij de tweede paal met zijn borst binnenwerkte. Een comeback leidde die treffer niet in, want Mahmoud Dahoud herstelde de marge van drie alweer snel. De Syriër vond de korte hoek met een lage afstandsknal: 5-2. Op aangeven van Marmoush schoot Can Uzun de 6-2 binnen. Een prachtig moment voor de achttienjarige Turk, die zijn eerste Bundesliga-treffer maakte.

Bleef het daarbij? Nee. Dahoud was ditmaal de man va de assist op Ekitiké, die van dichtbij beheerst binnenschoof: 7-2.