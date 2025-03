Kan Memphis Depay starten in Nederlands elftal? Ronald Koeman geeft duidelijk antwoord

Ronald Koeman moet met zijn Nederlands elftal zien af te rekenen met Spanje in de kwartfinale van de Nations League. Daarbij heeft de bondscoach aanvallers nodig die in topvorm zijn. Memphis Depay is in ieder geval fit genoeg, zo benadrukt Koeman op een persmoment.

Memphis, met 98 interlands achter zijn naam, maakt weer deel uit van de selectie van Oranje. De aanvaller van Corinthians speelde op het EK van vorig jaar in Duitsland voor het laatst een interland.

''Hij voelt zich goed en is fit'', is Koeman blij dat de aanvaller weer deel uitmaakt van zijn selectie. ''Memphis heeft veel wedstrijden gespeeld. Wel in de beker, maar dat is een competitie waarin volop gestreden wordt. En hij heeft veel volledige wedstrijden gespeeld.''

''Dus hij is wel klaar om hier aan te sluiten'', aldus de bondscoach, die direct de vraag krijgt van Jeroen Stekelenburg van de NOS of Memphis klaar is om donderdag te starten tegen Spanje.

''Ja, wel. Waarom niet? Ik ben ook uit Brazilië teruggekomen. Dan ben je misschien een dagje moe'', verwacht Koeman dat Memphis fit genoeg is voor de eerste confrontatie met Spanje in de Nations League. ''Het is een jonge en fitte jongen. Dus natuurlijk kan dat. Come on.''

Pascal Kamperman wil weten hoe Memphis het vliegen door diverse tijdszones doorstaat. ''Ik denk dat dat geen probleem is. Maar het is logisch dat je dat wel met hem bespreekt. En ook hoe hij zich dinsdag en woensdag voelt'', houdt Koeman de aanvaller van Corinthians scherp in de gaten.

''Maar ik voorzie geen problemen dat als ik met hem wil starten, dat dat niet zou kunnen'', aldus Koeman, die een goed gevoel overhield aan zijn gesprek met Memphis. ''En we hebben inzicht gekregen in fysieke data van zijn club qua trainingen.''