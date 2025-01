Dat de toekomst van Frenkie de Jong bij FC Barcelona ongewis is, zal heden ten dage niemand meer verbazen. De liefde tussen de middenvelder en zijn werkgever lijkt al geruime tijd enigszins bekoeld te zijn en als we Spaanse berichtgeving mogen geloven, sprak het kamp van De Jong reeds met een mogelijke nieuwe werkgever.

Barcelona bevindt zich momenteel in Saudi-Arabië, waar het toernooi in het kader van de Spaanse Supercopa wordt gehouden. In de halve finale rekenden de Catalanen af met Athletic Club (0-2), zondagavond volgt om 20:00 uur de finale tegen Real Madrid.

In dat halvefinaleduel ging De Jong nog lelijk de mist in. Hij leverde de bal zomaar in en leidde opzichtig een treffer van Iñaki Williams in. Na een VAR-ingreep ging er een streep de door de goal van Athletic, maar de haast amateuristische fout van de Oranje-international werd niet vergeten.

Die actie van De Jong is tekenend voor zijn status quo in het Spotify Camp Nou. Sinds zijn rentree van een blessure speelt de dribbelaar vrijwel steevast tweede viool en op de moment dat hij in actie komt, maakt De Jong zelden een goede indruk.

Met een contract dat loopt tot de zomer van 2026 en het gegeven dat Barça ieder dubbeltje goed kan gebruiken, biedt een transfer in de zomer mogelijk uitkomst. Volgens Relevo is een avontuur in Saudi-Arabië een optie voor De Jong.

In de oliestaat zou Ittihad Club zich namelijk graag verzekeren van de diensten van de voormalig Ajacied. Bij de werkgever van onder meer Karim Benzema en N'Golo Kanté is Ramón Planes sportief directeur, een rol die hij eerder bij Barça vervulde. De lijntjes met De Jong zijn zodoende kort.

Relevo verzekert dat Planes namens Ittihad al contact heeft gehad met de vertegenwoordigers van De Jong. "Als een transfer ervan komt, dan gebeurt het in de zomer", schrijft het medium.