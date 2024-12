Juventus wil zich in de winterse transferperiode gaan versterken met een aanvaller, zo meldt Corriere dello Sport. Door de blessure van Arkadiusz Milik beschikt trainer Thiago Motta met Dusan Vlahovic over slechts één spits, waardoor Donyell Malen plotseling in de belangstelling staat van La Vecchia Signora.

De 25-jarige Nederlander beleeft niet zijn gelukkigste periode bij Borussia Dortmund en wordt al maanden gelinkt aan een winters vertrek uit Duitsland.

Onder trainer Nuri Sahin moet de 41-voudig Oranje-international het veelvuldig doen met invalbeurten, waardoor hij een transfer naar verluidt ook zelf ziet zitten.

BILD meldde eerder al dat Dortmund zou willen meewerken aan een verkoop van Malen. De Duitsers zouden zelfs akkoord gaan met een bedrag van 25 miljoen euro. Malen beschikt in Dortmund nog over een contract tot medio 2026.

Malen zou het liefst in de Premier League aan de slag gaan, maar mogelijk behoort Juventus nu ook tot de mogelijkheden. De Italiaans recordkampioen heeft drie spelers op een lijstje staan als aanvallende versterking.

Naast Malen wordt namelijk ook de situatie van Niclas Füllkrug (West Ham United) en Beto (Everton) nauwlettend in de gaten gehouden, zo weet Corriere dello Sport. Het drietal spelers zou mogen vertrekken bij hun clubs.

Juventus beleeft voorlopig een teleurstellend seizoen. Hoewel er in de Serie A nog niet werd verloren, staat de ploeg op negen punten achterstand op koploper Atalanta. De ploeg van Thiago Motta speelde namelijk al tien keer gelijk.