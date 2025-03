Juventus wordt in eigen huis vernederd door oppermachtig Atalanta

Juventus heeft zondag zijn tweede Serie A-nederlaag van het seizoen geleden. In eigen huis moest de ploeg uit Turijn zijn meerdere erkennen in een wervelend Atalanta: 0-4. Mateo Retegui, Marten de Roon, Davide Zappacosta en Ademola Lookman zagen hun namen op het scorebord verschijnen. Atalanta (58 punten) is nu in een titelrace verwikkeld met Inter (60) en Napoli (61). Juventus (52) zal alles op alles moeten zetten om plek vier vast te houden.

Atalanta was vanaf het begin de bovenliggende ploeg, al zag trainer Gian Piero Gasperini dat onder meer Zappacosta een prima mogelijkheid liet liggen. De vleugelverdediger schoot van dichtbij naast. Juventus kwam niet verder dan een poging van Khéphren Thuram, die Teun Koopmeiners op de bank hield.

Uit een klutssituatie kreeg Lookman de bal tegen zijn bovenarm/schouder aan, maar van hands was er in de ogen van de arbiter geen sprake. Atalanta bracht de bal weer de zestien in en kreeg een strafschop toen McKennie hands maakte. Retegui pakte zijn verantwoordelijkheid en schoot keurig raak in de linkerhoek: 0-1.

Aan het begin van de tweede helft besloot trainer Thiago Motta om Koopmeiners binnen de lijnen te brengen. Nog geen minuut later stond het 0-2. De Roon onderschepte een pass van Federico Gatti en legde af op Lookman. De Roon liep door richting de zestien, waar hij op precies de juiste plek stond om een rebound de kruising in te werken: 0-2.

Juventus was nergens te bekennen en Atalanta, de best presterende uitploeg in de Serie A, kwam via een prachtig doelpunt op 0-3. Op de achterlijn gaf Sead Kolasinac een hakje op Zappacosta, die door de benen van Lloyd Kelly raakschoot in de verre hoek.

Met een klein kwartier op de klok werd het leed nog een stuk groter voor Juventus. Lookman zag een zee aan ruimte voor zich en zijn schot belandde via een Juve-verdediger in de korte hoek, achter de andermaal kansloze Michele Di Gregorio: 0-4.

Juventus probeerde in de absolute slotfase zijn eer te reden, maar Atalanta-goalie Marco Carnesecchi had geen zin om mee te werken en hield de nul.