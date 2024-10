Juventus is overtuigd en wil 34 miljoen euro neerleggen voor Ajax-flop

Juventus is overtuigd van de kwaliteiten van Francisco Conceição, zo weet Gianluca Di Marzio. De Italiaanse transferjournalist durft met zekerheid te zeggen dat Juventus de huurling van FC Porto volgende zomer definitief gaat overnemen, wat goed nieuws betekent voor Ajax. De Amsterdammers hebben bij de verkoop van de Portugees namelijk een doorverkooppercentage van tien procent bedongen.

Conceição werd in de zomer van 2022 voor 5 miljoen euro naar Amsterdam gehaald, maar een jaar later werd hij meteen weer verhuurd aan Porto, dat hem afgelopen zomer voor een bedrag van 10,5 miljoen euro definitief terugkocht. Bij die deal wist Ajax een doorverkooppercentage van tien procent af te dwingen.

Dat leek dezelfde zomer meteen zijn vruchten af te werpen, ware het niet dat Juventus besloot de buitenspeler te huren van Porto. Door die huurconstructie hield Ajax daar verder niets aan over. Nu is Juventus echter definitief overtuigd en is het bereid een flink bedrag neer te leggen voor de 21-jarige Portugees.

Di Marzio meldt dat beide clubs zeer spoedig met elkaar om de tafel zullen gaan om de verdere details te bespreken. Het zou gaan om een totale transfersom van 33 à 34 miljoen euro. De totale huursom bedroeg al 7 miljoen euro, daarbij komt nog eens een definitieve transfersom van rond de 26 miljoen euro. Conceição beschikt bij Porto nog over een contract tot medio 2029.

Ondanks dat Conceição nog niet veel heeft kunnen laten zien in Turijn, is de clubleiding toch al overtuigd van zijn kwaliteiten. Door een spierblessure kwam de dribbelaar dit seizoen tot dusver slechts vier keer in actie. Daarin scoorde hij wel twee keer en gaf hij één assist.

Voor Ajax zou de verkoop van Conceição geweldig nieuws betekenen. De Amsterdammers hebben recht op tien procent van de transfersom die Juventus naar Porto overmaakt. Het is echter onduidelijk of de huursom van zeven miljoen euro daarbij ook moet worden meegerekend. In het gunstigste geval zal Ajax dus 3,4 miljoen euro ontvangen.

Momenteel bereidt Conceição zich met Juventus voor op het volgende Champions League-duel. Dinsdag is VfB Stuttgart de tegenstander in Turijn, waar Conceição weer aan de aftrap wordt verwacht. In de vorige speelronde was de linkspoot nog trefzeker: tegen RB Leipzig was hij verantwoordelijk voor de winnende treffer (2-3).