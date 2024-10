Juventus weet wéér niet te winnen en raakt zicht op koploper Napoli kwijt

Juventus heeft woensdagavond opnieuw punten verspeeld in de Serie A. De ploeg van Thiago Motta kwam in eigen huis niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Parma. Zondag speelde Juventus ook al gelijk tegen Inter (4-4) en onlangs werd ook al niet gewonnen van Cagliari (1-1). De achterstand voor de nummer vier van de ranglijst op koploper Napoli bedraagt al zeven punten.

Makkelijk had Juventus het in eigen huis zeker niet. Zo kwam Parma vroeg in de wedstrijd op voorsprong via Del Prato. Een voorzet aan rechterkant die terug gekopt werd door Botond Balogh op aanvoerder Enrico Del Prato belandde uiteindelijk achter keeper Michele Di Gregorio.

Deze achterstand werd door la Vecchia Signora na ongeveer een half uur te hebben gespeeld weggepoetst. Weston McKennie kon een voorzet van de goed spelende Timothy Weah binnen knikken.

Parma kwam kort hierna toch weer op voorsprong. Dennis Man haalde de achterlijn en legde de bal terug op Simon Sohm. De aanvallende middenvelder twijfelde niet en schoot raak.

Na de rust kwam Juventus al snel weer op gelijke hoogte. Ex-Ajacied Francisco Conceicão gaf de bal aan Weah en de Amerikaan verschalkte van dichtbij keeper Zion Suzuki.

Naarmate de wedstrijd zijn einde naderde, mocht Parma steeds gelukkiger zijn met een punt. De 36-voudig kampioen van Italië drong, met invaller Teun Koopmeiners, aan op de overwinning.

Zondag gaat Juventus in de competitie op bezoek bij nummer zeven Udinese.