Juventus verrast met deal met Real Madrid, maar dan blijkt X-account te zijn gehackt

Het account van X van Juventus was maandag enige tijd gehackt. De hackers kondigden aan dat Arda Güler de overstap maakt van Real Madrid naar de Italiaanse grootmacht. Juventus benadrukt via X al snel dat daar geen enkele sprake van is.

''Welkom bij Juventus, Arda Güler! De rijzende ster van het voetbal maakt nu deel uit van de Juventus-familie. Klaar om samen geschiedenis te schrijven op deze nieuwe reis?'', zo viel kort te lezen op het X-account van Juventus.

De tweet is inmiddels verwijderd en de clubleiding van Juventus heeft ook al een verklaring afgegeven hieromtrent. ''Ons Engelse account is gehackt. Negeer alstublieft de valse informatie die hierop wordt gepubliceerd.''

De toekomst van de aanvallende middenvelder ligt dus gewoon bij Real Madrid, waar zijn contract doorloopt tot medio 2029. De Spaanse grootmacht heeft veel vertrouwen in Güler, al ziet trainer Carlo Ancelotti in hem voorlopig geen basisspeler.

De pas negentienjarige Turk zat zaterdag 90 minuten op de bank bij Real Madrid, dat Celta de Vigo met 1-2 versloeg. De reserverol van Güler roept hier en daar vragen op in de Spaanse media. De middenvelder is naar verluidt zijn geduld aan het verliezen bij Real Madrid.

Güler is inmiddels een belangrijke kracht in het nationale elftal van Turkije. Dat staat in schril contrast met zijn status bij Real Madrid, waar hij slechts reserve is. In Spanje leeft de verwachting dat Güler de situatie tot het einde van het kalenderjaar aankijkt.

Het toptalent van Real Madrid aast echter niet op een definitief vertrek uit de Spaanse hoofdstad. Güler zou er geen problemen mee hebben om het seizoen elders op huurbasis af te maken, om zo aan Ancelotti te kunnen laten zien wat hij in zijn mars heeft.

Ancelotti vindt Güler zonder meer een talentvolle speler, maar hij verwacht meer van de middenvelder in defensief opzicht. Real Madrid speelt zaterdag tegen FC Barcelona en het lijkt onwaarschijnlijk dat Güler dan een basisplaats heeft.