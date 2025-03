Juventus-trainer Tudor gaat aan de slag met Koopmeiners: 'Geen geweldige fase'

Igor Tudor beleefde zaterdag een geslaagde vuurdoop als trainer van Juventus. Mede dankzij zijn snelle handelen bij een inworp tekende Kenan Yildiz voor de enige treffer van de wedstrijd tegen Genoa (1-0). Na afloop was de oefenmeester tevreden, en erkende hij dat Teun Koopmeiners in een moeilijke fase zit.

Tudor, die een rijk verleden heeft als speler bij Juventus, stond zaterdag voor het eerst langs de lijn la Vecchia Signora als trainer. Het werd een geslaagd debuut. Het snelle handelen van Tudor gaf Juventus de benodigde ruimte om de cruciale 1-0 te maken.

Na afloop deed Tudor zijn verhaal tegenover Italiaanse media. “Ik ben zeer tevreden. Genoa is een serieus team dat goed presteert, dat rent en vecht. We hebben twee of drie trainingssessies met enthousiasme afgewerkt, zowel uit technisch-tactisch als psychologisch oogpunt.”

“Wij moeten het met werk doen, we moeten altijd verticaal spelen en verschillende soorten intensiteit kunnen tonen. Ik ben blij omdat de jongens alles hebben gegeven en omdat de fans om hen gaven. Wij hebben deze wedstrijd met hart en ziel gewonnen. Nu gaan we een hele week rusten.”

Juventus staat dankzij de zege op slechts één punt van het als vierde geplaatste Bologna. De ploeg van Tudor komt volgende week zondag weer in actie, op bezoek bij concurrent AS Roma. Of Koopmeiners dan start, valt nog te bezien. De voormalig AZ’er kon zijn stempel niet drukken tegen Genoa en kent nog geen overtuigend debuutseizoen in Turijn, nadat hij in voorgaande jaargangen wel de bepalende man was bij Atalanta.

“Hij zit niet in een geweldige fase”, sprak Tudor heldere taal over Koopmeiners. “Het moet gezegd worden dat hij sterk is en dat we hard met hem werken, op zowel fysiek als mentaal vlak. Hij is gretig. Hij heeft twee keer onder mij getraind, moet herstellen en nu gaan we aan de slag.”

Tudor blikte ook nog even terug op zijn rol bij de 1-0. Tudor gaf de bal aan Koopmeiners, die ingooide op Dusan Vlahovic en zag hoe Yildiz de aanval afrondde. “Het was niet ingestudeerd, het kwam er gewoon zo uit”, aldus de Kroatische oud-verdediger.