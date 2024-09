Juventus-trainer Thiago Motta complimenteert ‘topspeler’ van PSV: ‘Ook een hele aardige jongen’

Thiago Motta kijkt uit naar het Champions League-duel van zijn ploeg Juventus met PSV. Dinsdagavond ontvangt la Vecchia Signora de koploper van de Eredivisie in Turijn.

“Het wordt een leuke wedstrijd, tussen twee goed voetballende ploegen”, zegt de trainer van Juventus tijdens de voorbereidende persconferentie. “Het is belangrijk om de tegenstander te respecteren. Dat doen we dus ook richting PSV. Maar we denken vooral aan onze eigen taken, we moeten ons op onszelf concentreren.”

Het duel tussen Juve en PSV wordt voor Motta ook een weerzien met Jerdy Schouten. De Italiaanse oefenmeester werkte met de defensieve middenvelder samen bij Bologna.

“We hebben een goede band. Toen ik tekende voor Juventus, stuurde hij mij een berichtje. Het is een topspeler en een heel aardige jongen”, complimenteert Motta Schouten.

De trainer van Juve volgt zijn voormalig pupil nog altijd en is niet verbaasd dat Schouten inmiddels een belangrijke kracht is bij PSV en het Nederlands elftal. “Ik wens hem het allerbeste, alleen niet voor morgen.”

Tot slot wil Motta nog niet prijsgeven of zijn aankoop Teun Koopmeiners dinsdagavond in de basis start tegen PSV. “Hij doet het goed. Als hij morgen speelt, zal hij alles geven. Hij heeft sowieso alles gegeven om hier te komen voetballen. Teun begrijpt wat hij moet doen op het veld. Hij speelt echt in dienst van het elftal.”