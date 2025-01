Juventus speelt in verhitte derby met rode kaarten en heerlijke goals voor 12e (!) keer gelijk

Juventus is in de verhitte stadsderby tegen Torino voor de twaalfde keer dit Serie A-seizoen blijven steken op een gelijkspel. De ploeg van trainer Thiago Motta, die net als collega-trainer Paolo Vanoli naar de tribune werd gestuurd, kwam ondanks de fraaie openingstreffer van Kenan Yildiz niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Juventus lijdt zodoende opnieuw puntenverlies en moet het doen met plek vijf. Fiorentina kan dit weekend nog over Juventus heen wippen.

Bij Juventus ontbrak Dusan Vlahovic wegens een spierblessure, waardoor Nico González in de derby de gelegenheidsspits was. De Argentijn werd in zijn rug gesteund door Yildiz, Teun Koopmeiners en Samuel Mbangula. Aan de kant van Torino verscheen Ajax-huurling Borna Sosa aan de aftrap, in tegenstelling tot wisselspeler en ex-Feyenoorder Marcus Pedersen.

Juventus kwam al in de achtste minuut op voorsprong. Yildiz ontving de bal aan de rechterkant van het veld, sneed naar binnen en schoot onhoudbaar raak in de verre hoek achter de kansloze Vanja Milinkovic-Savic: 0-1.

Toch was het spel van Juve niet al te best. Bovendien kwam de ploeg goed weg toen Karol Linetty de tijd kreeg om aan te nemen en uit te halen. Helaas voor hem en Torino was zijn volley net te hard.

Juventus kwam beter in de wedstrijd en kwam tot tweemaal toe dicht bij de 0-2. González zag zijn treffer echter afgekeurd worden wegens buitenspel, terwijl Federico Gatti er van dichtbij niet in slaagde het net te vinden.

Juventus kreeg op slag van rust de rekening gepresenteerd voor die gemiste kansen. Nikola Vlasic ontving de bal op randje zestien en haalde verwoestend uit. Zijn inzet verdween via de binnenkant van de paal achter de verbouwereerde Michele Di Gregorio: 1-1.

Na rust kregen de Motta en Vanoli het met elkaar aan de stok. Na een felle woordenwisseling kregen beide trainers een directe rode kaart. In de wedstrijd waarin meerdere opstootjes voorkwamen pakte Juventus het initiatief. Het kwam meermaals dicht bij de 1-2, maar een schot van Yildiz en een volley van González leverden net geen treffer op. Zodoende eindigde het duel in 1-1.