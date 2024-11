'Juventus richt pijlen in januari op absolute sterkhouder van Feyenoord'

Juventus gaat in januari zo goed als zeker de markt op. Door verschillende blessures kampt trainer Thiago Motta achterin met de nodige problemen en dus wil la Vecchia Signora zich versterken met enkele verdedigers. Volgens La Gazzetta dello Sport is Feyenoorder Dávid Hancko (26) een van de targets.

De Slowaakse centrumverdediger is sinds de zomer van 2022 actief in Rotterdam en hij is vrijwel altijd bassispeler geweest. Het is dus ook maar de vraag of Feyenoord bereid is mee te werken aan een winters vertrek van de mandekker.

Hancko, die in De Kuip een contract heeft tot de zomer van 2028, wordt getaxeerd op een bedrag van rond de dertig miljoen euro. Een dergelijke transfersom is voor Juventus vermoedelijk te gortig, maar de gevallen Italiaanse grootmacht hoopt een transfer alsnog te kunnen realiseren dankzij de goede banden die het heeft met Feyenoord.

De relatie tussen beide clubs zou namelijk afgelopen zomer aanzienlijk verbeterd zijn. Juventus verhuurt Facundo González dit seizoen aan Feyenoord, waarbij de Rotterdammers tevens een optie tot koop hebben bedongen.

Een ander doelwit van Juventus is Milan Skriniar (29), teamgenoot van Hancko bij Slowakije en contractspeler van Paris Saint-Germain. De voormalig sterkhouder van Inter is in de Franse hoofdstad op het tweede plan beland en mag mogelijk verhuurd worden.

Het tweede alternatief luistert naar de naam Kevin Danso (26, RC Lens), terwijl ook Radu Dragusin (22, Tottenham Hotspur), Jaka Bijol (25, Udinese), Joachim Andersen (28, Fulham), Jonathan Tah (28, Bayer Leverkusen) en Jakub Kiwior (24, Arsenal) op de lijst staan.

Juventus is naarstig op zoek naar defensieve toevoegingen wegens de blessures van Bremer en Juan Cabal. Beide verdedigers hebben een kruisband gescheurd en staan maanden langs de kant.