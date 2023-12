Juventus overleeft sterke helft van Napoli en neemt koppositie weer over

Juventus heeft uitstekende zaken gedaan in de Serie A. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri won met 1-0 van regerend landskampioen Napoli. Grote man aan de kant i Bianconeri was andermaal Federico Gatti. De verdediger maakte vorige week diep in blessuretijd de winnende tegen AC Monza en was met een treffer vlak na rust tegen Napoli opnieuw goud waard: 1-0. Juventus heeft nu één punt meer dan Internazionale, dat nog wel in actie moet komen. Napoli zakt naar plek vijf.

Aan de kant van Juventus koos Allegri voor het spitsenkoppel Dusan Vlahovic en Federico Chiesa. Voormalig FC Groningen-winger Filip Kostic stond links op het middenveld geposteerd. Napoli trad aan in zijn op papier sterkst mogelijke formatie. Victor Osimhen stond in de spits en werd geflankeerd door Matteo Politano en Kvicha Kvaratskhelia.

Napoli begon furieus aan het duel en werd uit standaardsituaties gevaarlijk. Zo dacht Amir Rrahmani al snel voor de 0-1 te zorgen, ware het niet dat zijn kopbal via Gleison Bremer naast vloog. Politano kwam eveneens zeer dichtbij. De vleugelspeler zag zijn inzet via de bovenkant van de lat over gaan.

Juventus liet zich ook zien en kwam bij zijn eerste goede kans al bijna tot scoren. Chiesa legde af op Vlahovic, wiens schot werd afgeweken door Natan. Weston McKennie probeerde het uit de rebound met een spectaculaire omhaal, maar door snel uitkomen van Alex Meret werd een doelpunt voorkomen.

De grootste kans van de wedstrijd kwam vlak voor het half uur. Osimhen was veel te snel voor de verdediging van Juventus en bood een Kvaratskhelia een reuzenkans. De Georgiër nam de bal niet goed aan en schoot oog-in-oog met Wojciech Szczesny wild over. Na klungelig uitverdedigen bij Juventus kreeg Giovanni Di Lorenzo de volgende grote kans. Van dichtbij schoot hij echter tegen Szczesny aan.

Vlak na rust brak Juventus de ban. Enkele minuten nadat Vlahovic in buitenspelpositie de lat trof, scoorde Gatti wel. Een ingooi leverde in eerste instantie niets op. Andrea Cambiaso slingerde de bal vervolgens perfect richting de tweede paal, waar Gatti raak kopte in de verre hoek: 1-0. Napoli moest in de achtervolging en kreeg via André-Frank Zambo Anguissa een kopkans, maar de Kameroener zorgde niet voor voldoende gevaar.

Twintig minuten voor tijd dacht Osimhen voor de gelijkmaker te zorgen. Een dramatische uittrap van Szczesny kon door de bezoekers worden teruggekopt tot bij de Nigeriaan, die de Poolse goalie vervolgens wist te verschalken. De assistent-scheidsrechter vlagde voor buitenspel en dat bleek tot teleurstelling van i Partenopei terecht. De frustratie bij Napoli liep in de slotfase nog bij vlagen op, wetende dat de achterstand niet meer gerepareerd kon worden.

One Flew Over the Cuckoo's Nest ?? Gatti kopt de Oude Dame op voorsprong in de topper tegen Napoli! ??#ZiggoSport #SerieA #JuveNapoli pic.twitter.com/vC1sCty6Ix — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 8, 2023

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Juventus 15 11 3 1 14 36 2 Internazionale 14 11 2 1 26 35 3 AC Milan 14 9 2 3 9 29 4 AS Roma 14 7 3 4 11 24 5 Napoli 15 7 3 5 8 24 6 Fiorentina 14 7 2 5 6 23 7 Bologna 14 5 7 2 5 22 8 Atalanta 14 6 2 6 5 20 9 Lazio 14 6 2 6 0 20 10 Torino 14 5 4 5 -3 19 11 Monza 14 4 6 4 1 18 12 Frosinone 14 5 3 6 -4 18 13 Lecce 14 3 7 4 -3 16 14 Genoa 14 4 3 7 -4 15 15 Sassuolo 14 4 3 7 -5 15 16 Udinese 14 1 9 4 -9 12 17 Empoli 14 3 2 9 -17 11 18 Hellas Verona 14 2 4 8 -9 10 19 Cagliari 14 2 4 8 -13 10 20 Salernitana 14 1 5 8 -18 8

