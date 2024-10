Juventus ontvangt dramatisch nieuws dag na heroïsche Champions League-overwinning

Gleison Bremer komt dit seizoen niet meer in actie, zo verzekert Fabrizio Romano donderdag. Juventus meldt op zijn website dat de verdediger de voorste kruisband in zijn meniscus heeft afgescheurd en daardoor maandenlang moet revalideren.

Volgens de Italiaanse tak van GOAL staat Bremer zes tot acht maanden aan de kant. De Braziliaanse verdediger (27) zal op korte termijn worden geopereerd, voegt Juventus toe aan de berichtgeving.

Bremer verdraaide zijn knie woensdagavond in de beginfase van de uitwedstrijd tegen RB Leipzig (2-3 winst) in de Champions League. Het voorval gebeurde toen de mandekker van Juventus een tackle wilde inzetten op Loïs Openda.

Het werd direct duidelijk dat Bremer veel pijn had en het veld in Leipzig moest verlaten. Inmiddels is dus duidelijk dat de Zuid-Amerikaanse verdediger normaal gesproken een streep kan zetten door deze jaargang.

Juventus zag doelman Michele Di Gregorio met rood vertrekken tegen Leipzig. Ondanks een 2-1 achterstand en een ondertalsituatie werd op knappe wijze met 2-3 gewonnen in de Red Bull Arena.

In Italiaanse kringen wordt reeds gefilosofeerd over wanneer Bremer kan terugkeren bij Juventus. In het meest optimistische scenario is dat in de zomer van 2025, als de grootmacht deelneemt aan het WK voor clubs in de Verenigde Staten.

Juventus haalde Bremer in de zomer van 2022 voor ruim veertig miljoen euro naar Turijn. De Braziliaan tekende een vijfjarig contract, dat in december 2023 werd verlengd tot medio 2028.

Ruim twee jaar later staat Bremer op 91 duels voor Juventus in alle competities. De miljoenenaanwinst veroverde afgelopen seizoen de Italiaanse beker. De scudetto ontbreekt nog op zijn erelijst.