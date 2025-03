Juventus gaat af tegen Fiorentina en moet vierde plaats in Serie A afstaan

Juventus heeft zondag een pijnlijke nederlaag geleden tegen Fiorentina. De geplaagde ploeg van trainer Thiago Motta keek in Florence razendsnel tegen een 2-0 achterstand aan en kwam die klappen niet meer te boven: 3-0. Robin Gosens, Rolando Mandragora en Albert Gudmundsson waren trefzeker voor La Viola, dat klimt naar plek acht en nadrukkelijk meedoet in de strijd om Champions League-voetbal. Juventus ziet plek vier worden overgenomen door Bologna.

Bijzonderheden:

Bij Juventus kreeg Oranje-international Teun Koopmeiners een rol als verkapte rechtsbuiten. Samen met Weston McKennie en Nicolás González moest hij spits Randal Kolo Muani zien te bereiken. Bij Fiorentina vormde voormalig Juventus-spits Moise Kean het spitsenkoppel met ex-AZ'er Gudmundsson.

Fiorentina trakteerde zijn supporters in Stadio Artemio Franchi op een uiterst productieve openingsfase. Na een klein kwartier kwam de thuisploeg op voorsprong via Gosens, die een hoekschop in niemandsland zag belanden en alerter reageerde dan iedereen. Met zijn favoriete linker schoot de voormalig Heraclied hard raak: 1-0.

Slechts drie minuten had de ploeg van trainer Raffaele Palladino nodig om te score te verdubbelen. Juventus-huurling Nicolò Fagioli gaf met buitenkant rechts mee aan Mandragora, die niet nadacht en zonder aan te nemen met links raakschoot in de verre hoek: 2-0.

Juventus wist de schade niet meer te repareren en moest vlak na rust ook de 3-0 slikken. Gudmundsson kreeg alle tijd en ruimte van de Juve-verdediging, die naar achteren liep en de IJslander geen strobreed in de weg legde. Gudmundsson schoot met rechts heerlijk raak in de verre hoek: 3-0.