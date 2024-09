Juventus en Koopmeiners kennen tegenvallende generale voor bezoek PSV in Champions League

Juventus heeft zaterdag op bezoek bij Empoli (0-0) wederom punten gemorst in de Serie A. Teun Koopmeiners deed negentig minuten mee bij de bezoekers uit Turijn, maar dat was niet voldoende voor drie punten. Een tegenvallende generale dus voor Juventus in aanloop naar het bezoek van PSV dinsdag in de Champions League.

Koopmeiners kreeg op 1 september 45 minuten speeltijd van Thiago Motta in de uitwedstrijd tegen AS Roma (0-0). Twee weken later verscheen de Nederlandse middenvelder aan de aftrap in het Stadio Carlo Castellani van Empoli, dat met vijf punten uit drie duels een sterke competitiestart kent.

Koopmeiners werd op het Turijnse middenveld geassisteerd door Kenan Yildiz (links) en Nicolás González (rechts). Het trio moest zorgen voor aanvoer richting aanvalsleider Dusan Vlahovic. Juventus was voor rust gevaarlijk door inzetten van onder meer Vlahovic en Bremer. Empoli kende echter geen angst voor de grootmacht en zocht zelf ook veelvuldig de aanval op.

Vlahovic bleef ook na rust bedrijvig, waardoor doelman Devis Vásquez geen moment kon verslappen. Het harde werken in en rondom de zestien van Empoli van de Servische spits leverde Juventus echter niet de zo gewenste openingsgoal op.

Motta wisselde in de 66ste minuut maar liefst vier keer bij Juventus, al mocht Koopmeiners blijven staan. Onder meer Timothy Weah en Khéphren Thuram verschenen als frisse krachten binnen de lijnen. Thuram kreeg overigens al snel geel voor een forse overtreding.

Mattia Perin hield Juventus op de been bij een knal van Alberto Grassi, terwijl Nicolò Fagioli als invaller gevaar stichtte voor het doel van Empoli. Ruim een kwartier voor het einde legde Koopmeiners aan voor een afstandsschot, dat over het doel van Vásquez vloog.

Koopmeiners bleef het proberen en schot tien minuten voor tijd, op aangeven van Fagioli, net naast. Er kwamen vijf minuten aan blessuretijd bij, maar dat was onvoldoende voor Juventus om in extremis drie punten bij te schrijven.