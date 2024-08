Juventus-coach Motta laat zich uit over inzetbaarheid Koopmeiners tegen AS Roma

Teun Koopmeiners is fit genoeg om zondag in actie te komen voor Juventus tegen AS Roma, zo heeft trainer Thiago Motta bekendgemaakt tijdens de persconferentie. Het is niet bekend hoelang de middenvelder, die buiten de selectie van het Nederlands elftal is gelaten, kan meedoen.

Juventus is sterk begonnen aan het nieuwe seizoen met twee overtuigende zeges en hoopt die lijn door te trekken tegen AS Roma. De ploeg van Daniele De Rossi stelt juist teleur en gaat op jacht naar de eerste driepunter.

“We zullen te maken krijgen met een sterk en vastberaden Roma", sprak Motta op de persconferentie. "We hebben de wedstrijd goed voorbereid. We hebben een goede voorbereiding gedraaid met een positieve instelling. Dit wordt een mooie wedstrijd."

Ondanks de goede start weigert Motta te hard van stapel te lopen. “We zijn pas op de derde speeldag, ik probeer het altijd in perspectief te plaatsen. Ik luister niet naar te veel lof of kritiek, je moet elke dag hard werken en resultaten boeken door je eigen pad te volgen. Het zal heel lastig worden tegen Roma."

Motta ging verder in op de spelers die in de belangstelling staan van andere clubs. "Djaló, Kostic en Arthur maken nog onderdeel uit van Juventus, maar de transfermarkt is nog open in een aantal landen. Gelukkig hebben we zelf een aantal goede versterkingen weten te halen."

Een van hen is Koopmeiners. De Nederlander zag zijn langverwachte transfer naar la Vecchia Signora voor een slordige 55 miljoen euro voltooid worden. "Koopmeiners is een jongen die zich enorm heeft ingespannen om onderdeel uit te maken van Juventus", aldus Motta.

"Alle spelers in de selectie zijn fit en kunnen spelen, ook Koopmeiners", erkent Motta. "Milik is nog niet fit genoeg, net als Thuram. Ik hoop hen er na de interlandperiode weer bij te hebben. Ze werken aan hun herstel."