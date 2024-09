Juventus blijft ongeslagen in de Serie A, maar heerlijke avond zoals tegen PSV blijft uit

Juventus heeft de ongeslagen status in de Serie A zaterdag weten te verlengen. Toch zal trainer Thiago Motta niet erg tevreden zijn met de 0-0 tegen Napoli, zeker niet na de eclatante 3-1 overwinning op PSV in de Champions League. Teun Koopmeiners had opnieuw een basisplaats bij Juventus en speelde 90 minuten.

Koopmeiners liet zich in de beginfase behoorlijk gelden in aanvallend opzicht. Hij kopte op doel uit een voorzet van Kenan Yildiz en stelde Weston McKennie in staat om het van binnen de zestien te proberen. Een vroege voorsprong voor Juventus bleef echter uit.

Er was tegenslag voor Napoli na een halfuur spelen in Turijn: doelman Alex Meret raakte geblesseerd en moest worden vervangen door stand-in Elia Caprile. Desondanks haalden de bezoekers uit Napels zonder kleerscheuren het rustsignaal. Juventus had tegen PSV al twee keer gescoord halverwege, maar vier dagen later was dat dus niet het geval.

Dusan Vlahovic bleef in de rust achter in de kleedkamer van Juventus, met Timothy Weah als diens vervanger. De thuisclub zocht direct de aanval op en werd gevaarlijk via Nicolás González en Yildiz. Het publiek ging erachter staan en Napoli moest een stukje achteruit.

De tijd tikte weg in het Juventus Stadium en Napoli leek het meest content te zijn met een doelpuntloos gelijkspel. Koopmeiners deed er ondertussen alles aan om daar verandering in aan te brengen, al was de Nederlander niet erg succesvol met schoten richting het doel van het taaie Napoli.

Dat Napoli gelukkig was met een punt kwam goed tot uiting in de slotfase. Aanvallers Romelu Lukaku en Khvicha Kvaratslhelia werden naar de kant gehaald door trainer Antonio Conte. David Neres kreeg nog de kans zich te bewijzen in de slotfase. Ondertussen werden de kansen voor Juventus op een late en winnende treffer steeds kleiner.

Doelpunten bleven uit in het Juventus Stadium en voor Juventus is het alweer het derde gelijkspel in vijf speelronden in de Serie A. Napoli speelde dit seizoen voor de eerste keer gelijk en handhaaft zich voorlopig op de derde plaats.