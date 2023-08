Justin Kluivert stapt na Premier League-debuut met gelijkspel van het veld

Zaterdag, 12 augustus 2023 om 18:06 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:14

Justin Kluivert heeft zaterdagmiddag zijn debuut gemaakt voor Bournemouth. De Nederlander mocht na een uur invallen en zag hoe teamgenoot Dominic Solanke een punt redde tegen West Ham United (1-1). Arnaut Danjuma moest het bij Everton ook doen met een invalbeurt. De vleugelaanvaller zag hoe Fulham een minuut na zijn entree de winnende treffer maakte: 0-1. Brighton & Hove Albion heeft zijn goede vorm van vorig seizoen meegenomen. In eigen huis werd Luton Town met 4-1 aan de kant gezet.

Bournemouth - West Ham United 1-1

Bournemouth-trainer Andoni Iraola had op de linkervleugel een basisplaats in huis voor Jaidon Anthony, waardoor Kluivert nog even moest wachten op zijn Premier League-debuut. De Nederlander zag vanaf de bank dat er in de eerste helft niet gescoord werd, ondanks kansen voor onder meer Tomás Soucek, Lucas Paquetá en Saïd Benrahma. Vijf minuten na rust kwamen the Hammers wel op voorsprong. Zeer slordig balverlies op het middenveld van Joe Rothwell leidde tot een schietkans voor Jarrod Bowen, die de bovenhoek vond met een heerlijke uithaal: 0-1. Iraola wisselde vijfmaal en stuurde onder meer Kluivert het veld in na een uur spelen. Tien minuten voor tijd kwamen the Cherries op gelijke hoogte via Solanke, die de bal per toeval voor zijn voeten kreeg en het net vond met een heerlijke uithaal: 1-1.

Brighton & Hove Albion - Luton Town 4-1

Brighton, de grote verrassing van vorig seizoen, was in eigen huis de uitgesproken favoriet tegen promovendus Luton Town. De ploeg van trainer Roberto De Zerbi kwam tien minuten voor rust dan ook op voorsprong. Kaoru Mitoma had een uitstekende voorzet in huis op Solly March, die van dichtbij binnenknikte: 1-0. Twintig minuten voor tijd gooide João Pedro het duel ogenschijnlijk in het slot. De Braziliaan benutte een strafschop: 2-0. Toch bleek het duel nog niet beslist, daar Luton ook een strafschop kreeg. Carlton Morris faalde vanaf elf meter niet: 2-1.

Luton kreeg hoop op een goed resultaat, maar vijf minuten voor tijd maakte Simon Adingra een einde aan alle illusies. De van Union Sint-Gillis overgekomen aanvaller zag hoe Pelly-Ruddock Mpanzu de bal niet uit zijn eigen zestien kreeg en profiteerde daar optimaal van: 3-1. Evan Ferguson zorgde in blessuretijd voor het slotakkoord door een voorzet van Pervis Estupiñán binnen te glijden: 4-1.

Everton - Fulham 0-1

Net als Kluivert bij Bournemouth moest ook landgenoot Danjuma het doen met een plek op de bank. De flankspeler zag hoe het lang 0-0 bleef tijdens het duel tussen zijn club Everton en Fulham, waar Kenny Tete aan de aftrap verscheen. Twintig minuten voor tijd mocht Danjuma het veld betreden voor Neal Maupay. Een minuut later opende Fulham de score. Andreas Pereira, voormalig PSV, leverde de bal af bij de volledig ongedekte Bobby De Cordova-Reid. Voor de invaller was het een koud kunstje om bij de tweede paal binnen te tikken: 0-1. Tete kreeg in de slotfase nog geel voor een tackle, terwijl James Tarkowski in blessuretijd naliet om de gelijkmaker binnen te koppen.

Sheffield United - Crystal Palace 0-1

Het was Crystal Palace, dat ook dit seizoen onder leiding staat van de ervaren Roy Hodgson, dat de gevaarlijkere ploeg was. Zo bezorgden Eberechi Eze, Jeffrey Schlupp en Odsonne Édouard de defensie van Sheffield de nodige kopzorgen, terwijl Jordan Ayew voor de openingstreffer leek te zorgen. Hij liet de Palace-fans juichen, maar bleek buitenspel te hebben gestaan: goal afgekeurd. Vijf minuten na rust scoorde de Ghanees opnieuw en dit keer bleef de '1' wel op het scorebord staan. Hij tikte een puike voorzet van Édouard binnen: 0-1. Ook in de slotfase bleef Palace de bovenliggende partij, al zat een tweede Londense treffer er niet in. Sam Johnstone hield echter de nul, waardoor Palace uitstekend aan het seizoen begint.