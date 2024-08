Justin Bijlow heeft 'andere visie' dan Southampton en blijft bij Feyenoord

Justin Bijlow blijft toch bij Feyenoord. De doelman schrijft op Instagram dat hij inderdaad hard op weg was naar Southampton, maar bij de medische keuring zijn er problemen ontstaan. De club heeft een 'andere visie' over een oude blessure van Bijlow, die terugkeert naar Rotterdam.

"Beste Feyenoorders, ik was op weg naar de Premier League. Na een heel speciale dag afgelopen zondag, waar ik jullie enorm dankbaar voor ben, bereidde ik me voor op een vertrek bij Feyenoord. Dat vond ik niet makkelijk en was niet mijn eerste keus, maar het moest in het belang van mijn carrière."

"Bij de medische keuring is gebleken dat Southampton een andere visie heeft dan Feyenoord over de behandelwijze van een oude blessure. Ik ben volledig fit en ik word hierdoor niet belemmerd, maar ik respecteer de visie van de medische staf van Southampton."

Capital One Cup Cardiff City CAC 2024-08-28T18:45:00.000Z 20:45 Southampton SOU

Eredivisie Feyenoord FEY 2024-09-01T12:30:00.000Z 14:30 Ajax AJX

"Hierdoor keer ik terug in Rotterdam, bij mijn club Feyenoord. Mijn band met de stad en de club is ijzersterk. Ik blijf vechten voor een plek in het doel van Feyenoord en het Nederlands elftal. Feyenoorders, bedankt voor de steun die jullie me altijd geven."

Afgelopen zondag nam Bijlow na afloop van de stadsderby tegen Sparta Rotterdam (1-1) nog uitgebreid en geëmotioneerd afscheid van Het Legioen. De doelman verloor zijn basisplaats aan het begin van het seizoen aan Timon Wellenreuther en stond op het punt zich te verbinden aan Southampton.

Zodoende keert Bijlow terug naar Feyenoord en gaat hij proberen Wellenreuther onder de lat vandaan te keepen. Voor de geboren Rotterdammer dreigt een seizoen met weinig speelminuten, al is hij wel opgenomen in de voorlopige Oranje-selectie van bondscoach Ronald Koeman voor de aanstaande Nations League-wedstrijden tegen Bosnië en Herzegovina en Duitsland.

Bijlow leek bij Southampton een goede kans te maken om eerste doelman te worden, daar Gavin Bazunu, normaliter de nummer één, wegens een blessure volgend jaar pas weer in actie kan komen.