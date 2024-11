Justin Bijlow en vaste basisspeler Feyenoord ontbreken zaterdagavond tegen sc Heerenveen

Feyenoord zal het zaterdagavond tegen sc Heerenveen moeten doen zonder Justin Bijlow en Quinten Timber. Dat vertelde trainer Brian Priske vrijdagmiddag op de persconferentie voorafgaand aan de Eredivisie-ontmoeting met de Friezen.

Voor de interlandbreak moest Bijlow de wedstrijden tegen Red Bull Salzburg (1-3 nederlaag) en Almere City (1-4 zege) al aan zich voorbij laten gaan vanwege lichte klachten. De verwachting was aanvankelijk dat hij tegen Heerenveen weer in actie kon komen, maar dat is dus niet het geval.

“Het is niet iets groots”, aldus Priske over zijn doelman. “Hij heeft deze week gewoon weer getraind op het veld, maar we willen voorzichtig met hem zijn. Maar hij heeft gisteren en ook vandaag wel gewoon getraind.”

Timber liep tegen Almere een enkelblessure op. Desondanks zat hij wel in de selectie van het Nederlands elftal voor de interlands tegen Hongarije (4-0 zege) en Bosnië en Herzegovina (1-1).

Ook Timber, die tegen Almere een enkelblessure opliep, is niet van de partij tegen Heerenveen. “Hij heeft hetzelfde probleem als toen hij vertrok voor de interlandperiode: zijn enkel”, vertelt Priske. “Hij heeft de afgelopen periode best veel wedstrijden gespeeld met pijn. Waarschijnlijk meer dan hij had moeten doen.”

“Maar door een aantal blessures die we al hadden, was het moeilijk om hem minder te laten spelen. Uiteindelijk ging hij met het Nederlands elftal mee, maar hij heeft daar niet getraind. Hij heeft aan zijn herstel gewerkt en is behandeld. Hij is morgen niet beschikbaar”, aldus Priske, die verwacht dat Timber niet lang uit de roulatie is.

Calvin Stengs, Chris-Kévin Nadje en Antoni Milambo lijken tegen Heerenveen wel weer in actie te kunnen komen. Jordan Lotomba is volgens Priske dicht bij zijn rentree. “Maar de wedstrijd van morgen komt nog iets te vroeg.”