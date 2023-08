Jurriën Timber start op verrassende positie aan duel om Community Shield

Arsenal en Manchester City hebben de opstellingen bekendgemaakt voor het duel om de Community Shield. Jurriën Timber staat in de basis van the Gunners op de linksbackpositie, terwijl de lichtgeblesseerde Nathan Aké aan de kant van de ploeg uit Manchester juist ontbreekt in de wedstrijdselectie. Het duel tussen beide ploegen vindt plaats op Wembley en de aftrap is om 17.00 uur Nederlandse tijd. Ziggo Sport Voetbal zendt de wedstrijd uit.

Het duel om de Community Shield is de traditionele seizoensopener in Engeland, en wordt gehouden tussen de regerend landskampioen en de meest recente winnaar van de FA Cup. City won afgelopen seizoen echter allebei die prijzen, waardoor ervoor is gekozen om dan ook de nummer twee van de Premier League aan te laten treden. Dat was vorig seizoen Arsenal.

All three summer signings start

Arsenal begint dus met Timber, die afgelopen zomer overkwam van Ajax, aan het duel. Hij start op de linksbackpositie. De geboren Utrechter is niet de enige basisspeler aan de kant van Arsenal die deze zomer werd gekocht: ook Declan Rice (overgekomen van West Ham United) en Kai Havertz (overgekomen van Chelsea) mogen het vanaf de eerste minuut laten zien. De Londenaren moeten het doen zonder Jorginho, vanwege een lichte spierblessure.

Your first City XI of 23/24

Bij City staat er slechts één aanwinst binnen de lijnen: Mateo Kovacic, die overkwam van Chelsea. Josko Gvardiol, onlangs voor negentig miljoen euro overgekomen van RB Leipzig, ontbreekt nog. Verder zit ook Aké niet bij de wedstrijdselectie: de verdediger viel eind juli in het oefenduel met Bayern München (1-2 zege) al na een half uur geblesseerd uit en is nog niet volledig hersteld.

Opstelling Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Timber; Partey, Rice; Odegaard, Saka, Martinelli; Havertz.

Opstelling Manchester City: Ortega Moreno; Walker, Stones, Dias, Akanji; Rodrigo, Kovacic, Bernardo, Grealish; Alvarez, Haaland.

