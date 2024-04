Jurriën Timber maakt acht minuten na zijn rentree een weergaloze goal

Jurriën Timber heeft maandag bij zijn rentree voor Arsenal direct een fantastisch doelpunt gemaakt. De verdediger, die in het beloftenelftal van the Gunners terugkeert van een zware kruisbandblessure, schoot tegen Blackburn Rovers Onder 21 binnen acht minuten fantastisch raak in de kruising.

Timber speelde bij Ajax doorgaans in het centrum van de verdediging, maar is door Arsenal vooral gehaald als back. De rechtspoot startte maandagavond aan de linkerkant van de defensie in het beloftenelftal. Vanaf die flank vond Timber in de achtste minuut met een heerlijke pegel de verre kruising.

Timber werd afgelopen zomer door Ajax verkocht aan Arsenal en begon uitstekend in Londen. De Oranje-international maakte op 7 augustus zijn basisdebuut in het duel om de Community Shield met Manchester City (1-1). Na strafschoppen trok Arsenal aan het langste eind, waardoor Timber direct de eerste Engelse prijs aan zijn palmares mocht toevoegen.

Zes dagen later sloeg het noodlot toe voor de vijftienvoudig international van het Nederlands elftal. Tijdens de openingswedstrijd van de Premier League tegen Nottingham Forest (2-1) scheurde Timber zijn kruisband. Het resultaat: meer dan acht maanden geen wedstrijd voor de verdediger.

“Timber gaat een wedstrijd spelen met de Onder 21 en daarna zullen we zien waar hij staat en hoe hij zich voelde”, zei Arsenal-manager Mikel Arteta voorafgaand aan de rentree van de ex-Ajacied. “Het ziet er goed uit op de training, maar dit is nu de laatste stap. We moeten de zekerheid hebben dat hij er klaar voor is.”

