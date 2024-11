Jurriën Timber krijgt haat én lachers na mislukte ‘tijdrekingooi’ bij Chelsea - Arsenal

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Jurriën Timber, die op een wel heel vreemde wijze ingooide.

In het Premier League-duel tussen Chelsea en Arsenal (1-1) moest Timber ingooien op het moment dat Kai Havertz een blessurebehandeling moest ondergaan. De Nederlandse verdediger liet de bal op vreemde wijze uit zijn handen glippen, waardoor Havertz de tijd kreeg om terug te keren in het veld.

Op social media wordt er nu volop gespeculeerd over de opmerkelijke inworp van Timber: is het bewust of is het echt een foute ingooi?

“Dat deed hij expres”, zo klinkt het in de reacties onder de video. “Dit was zo slim hahaha”, schrijft een ander. “Dark Arts”, reageert weer een ander, doelend op een bewuste, tactische fout om het spel te verhinderen.

Anderen denken juist dat hij daadwerkelijk verkeerd ingooide. “Je kan de domheid in zijn ogen zien. Pure domheid, heeft niks met tijdrekken te maken”, schrijft een X-gebruiker.

Klik op de tweet, dus niet op de video, om de beelden te bekijken op X.