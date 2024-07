Jürgen Locadia slaat Chinees miljoenencontract af en tekent in Spanje

Jürgen Locadia vervolgt zijn carrière bij Intercity, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De dertigjarige spits heeft zijn handtekening gezet onder een eenjarig contract. De club uit Alicante komt komend seizoen uit in de Primera Federación, het derde profniveau van Spanje.

De transfer kwam razendsnel tot stand, zo vertellen bronnen dicht bij de deal aan Voetbalzone. Binnen twaalf uur na het eerste contactmoment kreeg Locadia al een contract aangeboden en het gevoel met de club was direct goed. Uiteindelijk meldde hij zich zaterdagochtend bij Intercity om kennis te maken en maandag zal de spits direct aansluiten bij de groepstraining.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Locadia had een aanbieding uit China liggen, waar hij jaarlijks bijna een miljoen euro kon opstrijken. Ook kreeg hij de kans om naar Brazilië te vertrekken, maar de aanvaller wilde dicht bij zijn familie blijven. Na de gesprekken met Intercity, de eerste beursgenoteerde club van Spanje, was hij direct overtuigd. Locadia, die gaat spelen met rugnummer 9, geeft aan 'topfit' te zijn en hij kijkt uit naar het nieuwe avontuur.

Afgelopen winter was de spits nog dicht bij een terugkeer naar Nederland, maar de gesprekken met onder meer De Graafschap, Vitesse en Almere City FC leverden geen definitief akkoord op. Begin maart tekende hij een kortlopend contract bij SD Amorebieta, waar hij vooral zijn conditie op peil hield en in totaal tot 58 speelminuten kwam in 4 wedstrijden.

Intercity werd opgericht in 2017 en promoveerde sindsdien al viermaal. Begin vorig jaar was de club bovendien dicht bij een stunt in de Copa del Rey, toen het duel met FC Barcelona in reguliere speeltijd in 3-3 eindigde. Uiteindelijk wonnen de Catalanen na verlenging met 3-4.

De international van Curaçao stond tot november vorig jaar onder contract bij het Chinese Cangzhou Mighty Lions, maar daar vertrok hij onverwachts omdat hij vier maanden lang geen salaris had gekregen. Uiteindelijk kon hij via de FIFA zijn contract laten ontbinden.

In de winter van 2018 verdiende Locadia een toptransfer van PSV naar Brighton & Hove Albion, dat liefst zeventien miljoen euro betaalde. In Eindhoven stond hij in zijn laatste seizoen op negen goals en zes assists in vijftien wedstrijden. Na zijn overstap naar Brighton kwam de aanvaller op huurbasis bij TSG Hoffenheim en FC Cincinnati te spelen voordat hij in de winter van 2022 naar VfL Bochum vertrok.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties