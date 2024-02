Julian Rijkhoff: ‘Met die twee ga ik zeker gesprekken voeren bij Ajax’

Julian Rijkhoff maakte maandagavond voor het eerst in drieënhalf jaar tijd weer minuten in een Ajax-shirt. De van Borussia Dortmund overgenomen spits begon namens Jong Ajax in de basis tegen Jong FC Utrecht (0-1 winst) en deed 72 minuten mee, maar scoren zat er nog niet in. In gesprek met Voetbal International vertelt Rijkhoff onder meer over zijn debuut namens de Amsterdamse beloftenploeg en van welke Ajax 1-spelers hij verwacht veel te kunnen leren.

Zijn optreden voor Jong Ajax was voor de aanvaller zijn eerste officiële wedstrijd op de Nederlandse velden. Rijkhoff kwam reeds in actie voor verscheidene jeugdteams van Ajax, maar namens de hoogste beloftenploeg kwam hij in zijn eerdere periode bij de Amsterdammers nog niet tot minuten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Rijkhoff stond zoals verwacht in de punt van de aanval geposteerd. Hij werd geflankeerd door Jaydon Banel (links) en David Kalokoh (rechts). In de 73e minuut werd de aanvalsleider gewisseld voor Nassef Chourak.

Rijkhoff kreeg enkele kleine mogelijkheden tot een doelpunt, maar wist uiteindelijk geen enkele keer een bal tussen de palen te mikken. "Het was in het begin wel even zoeken", vertelt hij tegenover VI.

"Het is natuurlijk ook weer even wennen aan andere spelers om je heen, maar ik ben in ieder geval blij dat ik weer deel uitmaak van deze club. En die goals komen vanzelf."

Rijkhoff verwacht dit seizoen voornamelijk voor Jong Ajax uit te komen, maar ook minuten bij de Amsterdamse hoofdmacht zijn niet uitgesloten. In de selectie van Ajax 1 ziet het talent spelers van wie hij veel kan opsteken.

"Bij Ajax 1 zijn er met Brian Brobbey en Chuba Akpom ook twee spitsen waar ik veel van kan leren. Die gesprekken ga ik zeker met ze voeren. Zelf wil ik me de komende maanden vooral in het fysieke gedeelte ontwikkelen", aldus Rijkhoff.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties