Julián Carranza is in Rotterdam om transfer naar Feyenoord af te ronden

Julián Carranza is gearriveerd in Rotterdam om zijn overstap naar Feyenoord af te ronden, zo blijkt uit een foto die de 24-jarige spits op zijn Instagram Stories heeft gezet. Een transfer van de Argentijn van Philadelphia Union naar Feyenoord hangt al weken in de lucht en nu lijken de laatste formaliteiten afgerond te worden.

Martijn Krabbendam van Voetbal International wist ruim twee weken geleden al te melden dat Feyenoord de spits ‘voor 99 procent binnen had’. Alleen competitieorganisator Major League Soccer moest nog het groene licht geven voor de overstap.

De Rotterdammers betalen geen transfersom voor Carranza, die nog tot eind december vastlag in Philadelphia. Mogelijk profiteren de Amerikanen via een andere constructie nog van de transfer, bijvoorbeeld door een doorverkooppercentage te bedingen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De story van Carranza.

De 1 meter 82 lange aanvaller zal met Ayase Ueda en de mogelijk vertrekkende Santiago Gimenez de strijd aangaan voor een plekje in de punt van de aanval onder trainer Brian Priske.

Met het aantrekken van de spits rondt Feyenoord de vijfde transfer van de zomer af. Eerder plukte het Chris-Kévin Nadje en Aleks Zekovic weg uit de lagere Franse divisies en ook Gijs Smal (van FC Twente) en Anis Hadj-Moussa (van Patro Eisden) zijn volgend seizoen in De Kuip te bewonderen.

Eerder was Carranza speler van het Argentijnse Banfield, alvorens hij de overstap maakte naar Inter Miami. Eenmaal in Amerika verruilde hij Miami in de zomer van 2022 voor Philadelphia, waar hij vorig seizoen achttien keer trefzeker was. Dit seizoen staat de teller op tien treffers in vijftien duels.

Een deel van de selectie van Feyenoord heeft zich afgelopen maandag al gemeld op het trainingscomplex om te beginnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Het andere deel, behalve uiteraard de spelers met interlandverplichtingen, meldt zich aankomende maandag.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Feyenoord-nieuws? Word nu lid van het Feyenoord Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties