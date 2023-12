Jude Bellingham wordt de reden van plotseling ontslag bij Real Madrid

Dokter Niko Mihic is ontslagen bij Real Madrid, zo melden diverse Spaanse media zaterdag. De medicus presteerde volgens de clubleiding onvoldoende bij blessurebehandelingen en is per direct op straat gezet. De Koninklijke oordeelt dat Mihic onder meer onjuist handelde bij de behandeling van Arda Güler en Jude Bellingham.

In het duel met Rayo Vallecano op 5 november liep Bellingham een schouderblessure op. In de derby ging zijn schouder uit de kom en Mihic zette de schouder vervolgens terug op zijn plek, zodat de aanvallende middenvelder de wedstrijd uit kon spelen.

De clubleiding oordeelt nu, volgens Relevo dat de handelwijze van de dokter onjuist was. Het gevoel heerst dat Mihic te veel risico had genomen met de behandeling tijdens de wedstrijd en dat wordt hem kwalijk genomen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Het was voor de clubleiding de druppel na een reeks van ‘onzorgvuldige’ beslissingen. Het wordt de dokter namelijk ook in zekere mate aangerekend dat toptalent Güler nog altijd niet officieel heeft kunnen debuteren.

Uit voorzorg werd Bellingham in de twee weken na zijn blessure wel aan de kant gehouden. Zo miste hij de interlandperiode met Engeland en kwam hij niet in actie in het Champions League-duel met Braga en in de competitiewedstrijd tegen Valencia.

Na zijn rustperiode begon hij eind november weer te spelen, al deed hij dat met een schouderbrace ter bescherming van het gewricht. Hoewel het niet ideaal is voor zijn herstel, kon hij wel in actie komen.

De kerstbreak komt op een geschikt moment voor Bellingham. Om zijn herstel te bevorderen en een operatie te voorkomen moet hij vooral veel rust houden. Tot woensdag 3 januari, wanneer Real Madrid het in LaLiga opneemt tegen RCD Mallorca, hoeft de Engelsman niet te spelen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties