Jude Bellingham siert de cover van de nieuwste editie van voetbalspel EAFC

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Jude Bellingham, die nieuwe cover star van EAFC.

Electronic Arts heeft woensdag bekendgemaakt dat Bellingham op de cover zal staan van de nieuwste editie van het voetbalspel EAFC. De foto die gebruikt wordt roept goede herinneringen op bij zowel Bellingham als Real Madrid-supporters. Met zijn armen wijd viert Bellingham zijn winnende treffer tegen FC Barcelona vorig seizoen.

A debut season to remember in Madrid. An El Clasico winner to celebrate for the Madridistas.@BellinghamJude is the #FC25 Standard Edition Cover Star.



See the full reveal today: https://t.co/x0js9uvbhH pic.twitter.com/ndDAoReP9y — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) July 17, 2024

Ook op de Ultimate Edition van EAFC is Bellingham te zien. De middenvelder bevindt zich in goed gezelschap met Aitana Bonmatí, Gianluigi Buffon, Zinédine Zidane en David Beckham. EAFC 25 is vanaf 27 september te koop.

Defined by silverware delivered for the club.



Presenting the #FC25 Ultimate Edition Cover, featuring @GianluigiBuffon, @AitanaBonmati, @BellinghamJude, Zinedine Zidane and David Beckham.



See the full Reveal July 17: https://t.co/x0js9uvbhH pic.twitter.com/R4QFrutR0I — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) July 15, 2024

