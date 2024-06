Jude Bellingham geeft kraakheldere uitleg over ‘who else’ na wondergoal in achtste finaleduel Engeland

Jude Bellingham was zondagavond de absolute held van Engeland. In de 95ste minuut van het achtste finaleduel met Slowakije schoot hij Engeland met een omhaal naar de verlenging, waarin Harry Kane voor de beslissing zorgde. Bellingham schreeuwde na het maken van zijn treffer "who else?", en heeft daar op de persconferentie na afloop tekst en uitleg over gegeven.

Engeland had nog geen schot op doel gekregen in minuut 95 toen een verre inworp van Kyle Walker uiteindelijk bij Bellingham belandde. Na zijn schitterende omhaal rende Bellingham naar de zijlijn en vroeg hij zich hardop met een strakke blik af: "Who else?".

Doelpunt Engeland??! 95' Jude Bellingham Engeland 1-1 Slowakije Bekijk de wedstrijd live via:https://t.co/QlWLdX4tVj#EURO2024 pic.twitter.com/wxz2P5urGS — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 30, 2024

Op de persconferentie na afloop van het duel werd Bellingham gevraagd naar zijn woorden. "Ik denk dat de adrenaline me te pakken kreeg. Maar het is een combinatie van veel dingen. Spelen voor Engeland geeft heel veel plezier, maar het brengt ook veel druk met zich mee. Je hoort mensen veel onzin praten."

"Het is leuk dat als je levert, je een klein beetje terug kunt geven. Het is erg moeilijk op persconferenties, interviews en dat soort dingen om zo openlijk te praten als voetballers willen, omdat ze altijd worden beoordeeld."

"Voor mij is voetbal, op het veld staan, doelpunten maken en juichen mijn bevrijding. Het was misschien een boodschap voor een paar mensen, maar het was een heel gelukkig moment, vol adrenaline."

Bellingham werd gevraagd naar wat hij precies bedoelde met 'onzin', maar wilde daar niet al te diep op ingaan. "Ik denk dat je weet wat ik met onzin bedoel. Spelen voor Engeland zou een van de meest trotse momenten in je carrière moeten zijn, maar soms ervaar ik het als vrij moeilijk."

"Er is een heel hoge, intense druk. De fans verwachten veel van ons, ongeacht wat er jaren geleden in de afgelopen toernooien is gebeurd."

"Ik denk dat je het wel een beetje persoonlijk moet opvatten. We werken zo hard aan deze wedstrijd, we komen elke dag binnen en trainen zo hard om te proberen goed te presteren voor de fans. Soms gaat het niet goed, soms voelt het alsof alles op elkaar gestapeld wordt."

"Het is niet leuk om te horen", doelt hij op de kritiek die de nationale ploeg te verwerken krijgt. "Maar je kunt het altijd gebruiken voor zulke momenten. Het is leuk om het die mensen (criticasters, red.) te laten zien, denk ik."

