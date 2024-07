Journalist bekogeld met zware vuurwerkbommen in Schilderswijk: ‘Eén grote chaos’

In de nacht van zaterdag op zondag is er veel onrust ontstaan in de Haagse Schilderwijk, zo melden diverse media, waaronder Omroep West. Eén journalist van het medium, Owen O'Brien, werd zelf bekogeld met zwaar vuurwerk, zo schrijft hij op X. Zes personen werden opgepakt en verschillende agenten raakten gewond bij de rellen.

Nederland was zaterdagavond met 2-1 te sterk voor Turkije in de kwartfinale van het EK. Hoewel de vieringen op verschillende plekken in het land gemoedelijk verliepen, waren er de nodige problemen in Den Haag.

Relschoppers bekogelden politie en journalisten onder meer met zwaar vuurwerk. Volgens Omroep West werden er zes arrestaties verricht, onder andere vanwege het gooien van stenen, vuurwerk en andere spullen.

Politie gaat terug de bussen in na charge. Het laatste nieuws leest u bij @omroepwest. Zelf ben ik inmiddels meerdere malen bekogeld met zwaar vuuwerk op straat. https://t.co/6EJp3V9fpd pic.twitter.com/oupg0rvv7s — Owen (@_owenobrien_) July 6, 2024

Agenten en leden van de Koninklijke Marechaussee werden bekogeld met stenen, vuurwerk en andere spullen. Ook heeft er op straat brand gewoed. Uiteindelijk moest de Mobiele Eenheid (ME) optreden om mensenmassa's uiteen te drijven.

O’Brien laat weten ook bekogeld te zijn met vuurwerk. De journalist spreekt bovendien van een ‘grote chaos’. “Bij alle wedstrijden van Turkije ben ik gastvrij ontvangen door de gemeenschap. Filmen en foto’s maken ging tot gisteren zonder problemen.”

“Een kleine groep raddraaiers heeft het verpest voor de rest. Onder andere zwaar vuurwerk richting journalisten en ons bedreigen met gezichtsbedekking”, aldus de verslaggever, die overigens niet gewond is geraakt.

Pas rond 0.45 uur keerde de rust langzaam terug in de Schilderswijk nadat de ME en de Koninklijke Marechaussee charges hadden uitgevoerd.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties