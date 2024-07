Josip Sutalo gaat Ajax na één jaar mogelijk alweer inruilen voor Premier League

Josip Sutalo is op de radar verschenen van Wolverhampton Wanderers. Dat meldt journalist Ben Jacobs. De 24-jarige centrale verdediger kwam vorig jaar zomer over van Dinamo Zagreb, maar heeft nog niet weten te overtuigen in de Johan Cruijff ArenA.

Afgelopen zaterdag werd bekend dat centrumverdediger Max Kilman de overstap maakt van Wolverhampton naar West Ham United. Met die transfer is naar verluidt een bedrag van 47,5 miljoen euro gemoeid.

The Wolves, die afgelopen seizoen als veertiende eindigden in de Premier League, zijn volgens Jacobs in de zoektocht naar een vervanger voor Kilman nu uitgekomen bij twee verdedigers. Dat gaat om Sutalo en David Carmo.

“De international van Kroatië heeft nog niet weten te aarden bij Ajax en is voor ongeveer vijftien miljoen euro beschikbaar deze zomer”, weet Jacobs te melden over Sutalo. Vorig seizoen werd de 24-jarige verdediger, die tot medio 2028 vastligt bij Ajax, nog voor 20,5 miljoen euro gekocht door de Amsterdammers.

De afgelopen weken was Sutalo nog met Kroatië actief op het EK in Duitsland. Hij miste geen minuut namens Kroatië, dat al in de groepsfase werd uitgeschakeld.

De andere verdediger die Wolverhampton op het oog heeft, de 24-jarige Carmo, speelt bij FC Porto. Afgelopen halfjaar werd hij uitgeleend aan Olympiakos. Met die club veroverde hij eind mei de Conference League.

Volgens Jacobs heeft Wolverhampton nog geen bod uitgebracht op een van de twee spelers. “De verwachting is bovendien ook niet dat de club al het geld of een groot deel van wat Kilman heeft opgeleverd zal besteden aan een vervanger”, aldus de journalist.

