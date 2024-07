Joshua Zirkzee is slechts één detail verwijderd van transfer naar Erik ten Hags Manchester United

Manchester United is heel dicht bij de handtekening van Joshua Zirkzee. Dat schrijft David Ornstein zondag namens The Athletic. De clubleiding uit Manchester is al tot een overeenstemming gekomen wat betreft de persoonlijke voorwaarden en zaakwaarnemerskosten.

Het enige wat nog rest is contractueel gesteggel. De spits van Bologna heeft een ontsnappingsclausule van veertig miljoen euro, wat op zichzelf geen probleem is voor the Red Devils, maar de manier van afbetaling wel.

De clausule moet namelijk in één keer betaald worden. Dat vormt een potentieel obstakel, daar de club mogelijk niet voldoende cashflow heeft om dat te betalen. Daarom overweegt de clubleiding om een aparte deal te onderhandelen, los van de afkoopclausule.

Zo zou de totaalprijs niet in één keer betaald hoeven te worden. "Zirkzee is de spits die Manchester United heeft besloten aan te trekken en de deal is nu bijna rond", schrijft Ornstein in zijn artikel.

De commissie voor de zaakwaarnemer is 'behoorlijk', maar bij Manchester United beschouwt men het als een investering die het waard is. De stevige commissie was voor AC Milan naar verluidt reden om af te haken in de strijd om de felbegeerde spits.

De waarschijnlijke officiële bevestiging van de transfer zal nog wel even op zich laten wachten, wellicht tot nadat het EK is besloten. De 23-jarige Zirkzee maakte op dat toernooi zaterdag zijn debuut voor het Nederlands elftal. Vlak voor tijd viel de boomlange maar technische spits in tijdens het met 2-1 gewonnen kwartfinaleduel met Turkije.

Manchester United had een extra spits al langer op de verlanglijst staan. De zeer blessuregevoelige Anthony Martial verlaat Old Trafford dit seizoen transfervrij. Zirkzee moet in Manchester concurreren met Rasmus Højlund voor een plekje in de spitspositie.

Matthijs de Ligt

Naast Zirkzee wordt de Nederlandse enclave bij Manchester United mogelijk nog groter, want ook Matthijs de Ligt wordt door de Engelsen begeerd. Het tweetal heeft bij hun zaakwaarnemer groen licht gegeven om een overstap naar Engeland af te ronden.

"Beide spelers hebben met Erik ten Hag gesproken en nu is het aan de clubs om in de komende dagen de deal verder te vorderen", schrijft Italiaanse transfermarktexpert Fabrizio Romano zondag op X.

