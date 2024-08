Joshua Zirkzee glundert na droomdebuut voor Manchester United: 'Gevoel moeilijk uit te leggen'

Joshua Zirkzee kende vrijdagavond een debuut om nooit meer te vergeten. De Schiedammer schoot vlak voor het einde van de wedstrijd tegen Fulham raak en bezorgde Manchester United daarmee een 1-0 zege. Na afloop van het openingsduel in de Premier League doet Zirkzee zijn verhaal.

Zirkzee begon op de bank en mocht na een uur spelen invallen voor Mason Mount. Het doel was duidelijk: het stond 0-0 en dus moest er gescoord worden. Vlak voor tijd was het raak. Zirkzee ontving de bal, passte op Alejandro Garnacho en kreeg de bal terug van de Argentijn. Met een simpel ogend tikje verschalkte Zirkzee Fulham-goalie Bernd Leno: 1-0.

"Om hier in mijn eerste thuiswedstrijd te winnen en een doelpunt te maken... Het had niet beter gekund", vertelt Zirkzee tegenover Sky Sports. "Ik heb me laten vertellen dat scoren voor Stretford End een van de beste dingen is als speler van Manchester United. Ik ben zo dankbaar dat ik dit heb mogen meemaken in mijn eerste wedstrijd. Dit geeft een geweldig gevoel."

Premier League Brighton & Hove Albion BHA 2024-08-24T11:30:00.000Z 13:30 Manchester United MUN

Premier League Fulham FUL 2024-08-24T14:00:00.000Z 16:00 Leicester City LEI

"Uiteindelijk hebben we gewonnen, dat was alles wat we wilden. Ik kan het gevoel niet echt uitleggen, het is gewoon heel fijn. Ik voel me hier heel goed. Het is een geweldig team. We willen iets groots bereiken. Het is geweldig, het is eigenlijk een droom."

Zirkzee kreeg uiteindelijk een halfuur speeltijd van Erik ten Hag. "De manager zei dat ik energie moest brengen en het team zo veel mogelijk moest helpen. Manchester United is een enorme club. Je moet altijd streven naar het beste. Dat betekent dat je elke dag honderd procent geeft, dat is het plan. Het zijn allemaal goede vibes."

Ten Hag was in zijn nopjes met de treffer van Zirkzee, maar blijft het uiterste van hem eisen. "Scoren voor een spits is belangrijk en hij moest staan waar hij stond. Maar hij heeft meer kwaliteiten en hij moet de juiste balans vinden. Hij moet in het strafschopgebied komen om af te werken, maar we willen ook dat hij het spel verbindt."

"We hebben een aantal geweldige middenvelders om hem heen om combinaties te maken. Dit is de eerste wedstrijd, maar dit is goed om ons geloof te versterken. Ik heb veel ruimte voor verbetering gezien, maar dat is normaal."