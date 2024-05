‘Joshua Kimmich veegt eerste aanbod van Europese grootmacht resoluut van tafel’

Joshua Kimmich heeft een eerste aanbod van FC Barcelona afgewezen, zo meldt het Spaanse dagblad Sport. De 29-jarige middenvelder staat nog tot medio 2025 onder contract bij Bayern München, waardoor der Rekordmeister - als Kimmich zijn contract niet wil verlengen – niet te lang moet wachten met een vertrek als de club nog iets aan hem wil verdienen.

Kimmich speelt al sinds 2015 bij Bayern, dat hem destijds voor 8,5 miljoen euro overnam van VfB Stuttgart. De overstap was een groot succes, want inmiddels was de verdedigende middenvelder al goed voor 390 officiële duels namens de veelvuldig landskampioen.

De 84-voudig international ligt tot volgend jaar zomer vast bij Bayern. Indien hij zijn contract niet wil verlengen, heeft Bayern nog een jaar de tijd om hem te verkopen. Anders vertrekt hij mogelijk transfervrij.

In Barcelona is Kimmich gebombardeerd tot een van de absolute toptargets voor komende zomer. De Duitser wordt gezien als de perfecte speler om het gat op te vullen dat Sergio Busquets vorig seizoen na zijn vertrek achterliet. Vorige zomer beschikte Barcelona nog niet over de financiële middelen om echt voor Kimmich te kunnen gaan.

Dat willen ze deze zomer dus wel gaan proberen. Het eerste voorstel heeft Kimmich echter van tafel geveegd, omdat de aanbieding naar verluidt niet in de buurt komt van het salaris dat hij momenteel in München opstrijkt.

Bij Barcelona wil de aanstaande trainer Hansi Flick naar verluidt een grote schoonmaak houden. Met het vertrek van meerdere spelers zou er ruimte gemaakt moeten worden voor Bundesliga-sterren als Dani Olmo, David Raum (beiden RB Leipzig), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen) en dus Kimmich.

Kimmich won tot dusver tal van prijzen met Bayern, waaronder zeven keer de landstitel, drie keer de DFB-Pokal en een keer de Champions League. Dit seizoen pakte hij met Bayern voor het eerst sinds het seizoen 2011/12 geen prijs en eindigde hij teleurstellend als derde in de Bundesliga.

