‘Flick wil speler naar Barcelona halen waarmee hij alle mogelijke prijzen won'

Het inkt van de handtekening van Hansi Flick is amper opgedroogd, of de eerste geruchten over zomeraanwinsten voor FC Barcelona komen door. Een van de namen die hoog op het wensenlijstje staat van de Duitse coach is Joshua Kimmich, met wie hij eerder samenwerkte bij Bayern München en de Duitse ploeg.

Duidelijk is dat Barcelona deze zomer op zoek gaat naar een versterking in defensief opzicht. Dat was de prioriteit van de inmiddels vertrokken Xavi Hernández en dat zal onder Flick niet anders zijn, melden Sport en Mundo Deportivo.

Barcelona zet daarbij in op een 'type Busquets'. Een middenvelder die zijn positie weet te behouden, het vermogen heeft om de bal in de ploeg te houden en die zowel hoog druk kan zetten als mee kan doen in de opbouw.

Dat daarbij de naam van Kimmich wordt genoemd is niet geheel toevallig. De 29-jarige middenvelder van Bayern München loopt volgend jaar uit zijn contract en is een goede bekende van Flick, die woensdag werd aangesteld als nieuwe trainer van Barcelona.

Als coach van Bayern posteerde Flick Kimmich vaak als rechtsback en defensieve middenvelder. In de nationale ploeg vormde hij vaak een defensief blok met Ilkay Gündogan, met wie hij nu dus herenigd kan worden.

Het probleem lijkt echter het salaris te worden. Kimmich is bij Bayern een van de grootverdieners, terwijl Barça dient te werken met strenge salarisplafonds. Omdat LaLiga financieel toezicht wil houden, dienen alle clubs zich te houden aan strikte limieten.

Kimmich speelde bij Bayern 74 wedstrijden onder Flick, waarin hij goed was voor 12 goals en 26 assists. Samen wonnen ze alle prijzen die er te winnen vallen in clubverband. Bij de Duitse ploeg speelde Kimmich 21 wedstrijden onder Flick.

Alternatieven

Mocht de komst van Kimmich niet haalbaar blijken voor Barcelona, dan schakelt de club door. Een van de namen die genoemd wordt is Guido Rodríguez. De dertigjarige middenvelder van Real Betis loopt deze zomer uit zijn contract.

Een andere kandidaat is Pepelu. De 25-jarige Spanjaard, die nog een contract heeft tot medio 2028 bij Valencia CF, maakte afgelopen seizoen een stormachtige ontwikkeling door bij de nummer negen van LaLiga.

